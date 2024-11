Dobrom igrom protiv Holandije, "poništavamo" Njemačku! Edin Džeko pred posljednji meč Lige nacija

Kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko govorio je na konferenciji za štampu uoči utakmice protiv Holandije.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

"Zmajevi" su protiv Njemačke doživjeli najteži poraz u istoriji (7:0), a jedan od novinara primijetio je da su u Frajburgu zaradili tek dva žuta kartona.

"Nije prvi put da neko spomene to za kartone. Dosta utakmica sam izgubio, čak i šest golova primao, to je sastavni dio fudbala. Čovjek ne može biti srećan kada primi toliko golova, a dolazimo do toga. Prošle godine smo u Feneru izgubili 6:1 u Danskoj na umjetnoj travi. Poslije nas je predsjednik pitao: 'Dobili smo jedan žuti karton?' Mislim da to nije mjerilo. Šta da smo dobili sedam žutih kartona? Šta bi to promjenilo? Ovako će neko reći da se nismo borili, a po meni to nije mjerilo. Više bih volio da smo zabili neki gol, nego sedam žutih kartona. Sigurno da to nije bilo dobro, bez obzira što je Njemačka na puno višem nivou. To ne smije biti alibi", rekao je Džeko, a prenijelo "Oslobođenje".

"U boljoj ekipi sa boljim igračima i ti postaješ bolji. Ni ja sa 20 godina nisam bio na tom nivou. Sigurno da treba preći neki put da bi se došlo do nivoa na koji sigurno nije lako doći. To se pokazalo i protiv Nijemaca, oni su na drugom nivou od nas, ali svaki igrač sebi treba postaviti ciljeve, da stane ispred ogledala i pogleda šta je on napravio u toj zadnjoj utakmici, a da se ne gleda oko sebe da li je pogriješio saigrač, golman, selektor... Od toga sve ovo i počinje. Svaki igrač treba dati svoj maksimum i doprinos ekipi. Kada to bude na nivou, naravno da će ekipa doći do puno većeg nivoa", naveo je kapiten BiH.

Prema njegovim riječima, bh. fudbaleri trebaju biti ljuti na sebe, ali i na protivnika kada izađu na teren.

"Nadam se da svi igrači imaju zadnju utakmicu u glavi, s obzirom da, koliko god govorili da je Njemačka iznad nas, totalno smo podbacili. Svakome treba biti u glavi da je ovo nova šansa za dokazivanje, jer u fudbalu se brzo zaboravlja. Šta je bilo prije tri dana, ne važi nakon sljedeće utakmice. Dobrom igrom protiv Holandije možemo 'kenselovati' utakmicu protiv Njemačke. Naravno da neće biti lagana utakmica, ali igramo kući, trebamo biti ljuti, prije svega na sebe, a onda i na protivnika", poručio je centarfor Fenerbahčea.

Utakmica između BiH i Holandije igra se u utorak od 20.45 na zeničkom stadionu "Bilino polje".

(MONDO)