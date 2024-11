Kako je Džeko vidio remi u Zenici? Imali smo ono što nismo u Njemačkoj, od marta nemam pravo na greške

Edin Džeko prokomentarisao remi u Zenici.

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon bolnog poraza u Njemkačkoj, u posljednjoj utakmici ovog izdanja Lige nacija odigrala je neriješeno u Zenici sa Holandijom (1:1).

„Zmajevi“ su takmičenje završili na posljednjem mjestu u grupi sa dva osvojena boda, te će u narednom izdanju igrati u B diviziji.

Komentar na današnji meč dao je i kapiten Edin Džeko koji je je večeras postigao dva gola koja su poništena zbog ofsajda te je upisao asistenciju.

„Kada na kraju bude pozitivan rezultat, svi to gledamo pozitivno sa svake strane, iako je bilo dosta grešaka. Pogotovo se to odnosi na prvo poluvrijeme. Drugi dio je bio dosta bolji. Treba pogledati sa kim smo igrali, još jedna reprezentacija na puno većem nivou od nas. Pokazali smo da možemo, pogotovo poslije tog poraza u Njemačkoj. Nije bilo lako pokazati takav karakter poslije tri dana. Borili smo se od prve do zadnje minute. Ovaj rezultat može biti pozitivna stvar za naredni period“, započeo je Džeko.

Barbarez je ovo takmičenje iskoristio da podmladi tim, a upravo je o tome govorio i kapiten „zmajeva“.

"U smjeni smo generacija i sasvim je normalno da dolaze mladi igrači. U ovih osam utakmica su dobili veliko iskustvo bez obzira što su ekipe s kojima smo igrali puno jače od nas. Na tome možemo graditi dalje. Mart izgleda daleko, ali doći će to brzo i idu kvalifikacije. Tamo nemamo pravo na greške koje smo pravili u ovoj Ligi nacija. Nadam se da su ovi mladi momci dobili na iskustvu i da će to u martu biti puno bolje", dodao je Džeko.

O Demiroviću

Strijelac za BiH večeras bio je Ermedin Demirović, a Džeko je o svom partneru iz napada rekao:

"Drago mi je zbog njega jer je to momak koji svaki meč daje više od sto odsto. To je pokazao i danas i drago mi je što ga je, što se kaže, lopta nagradila. Nekad malo manje trke, a više golova. Večeras je bilo oboje i vjerujem da će tako biti i u budućnosti", zaključio je "dijamant".

Naredni meč reprezentacija igra tek u martu, kada će započeti nastup u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a žrijeb, u kojem će se BiH naći u trećem šeširu, je zakazan za 13. decembar.