"Volio bih da Zvezda bude tamo": Nikola Jović crveno-bijele vidi na Fajnal-foru Evrolige

Reprezentativac Srbije Nikola Jović veruje da će Crvena zvezda stići do Fajnal-fora Evrolige

Izvor: MN PRESS

Nikola Jović nema dilemu - Crvena zvezda će se naći na Fajnal-foru Evrolige. Klub sa Malog Kalemegdana ima velike šanse da u nastavku elitnog takmičenja izbori što bolju poziciju i tako olakša sebi put do istorijskog uspjeha. U velike rezultate kluba vjeruje i košarkaš Majamija Nikola Jović.

"Drago mi je što Zvezda izgleda dobro. Imaju širok i kvalitetan roster i nadam se da će otići što dalje, jer mislim da je ovo jedna od boljih prilika koje su imali posljednjih godina. Žao mi je zbog Partizana i svega što se dešavalo, vidim da nije bilo sve dobro sa navijačima, ljudima koji su otišli, koji su došli poslije… Ali nadam se da će se i oni vratiti u ritam. Oba kluba su velika i zaslužuju da budu u vrhu Evrolige", rekao je Jović u razgovoru za "Mocart sport".

Osim Crvene zvezde, velike šanse Jović je dao i aktuelnom šampionu Fenerbahčeu, a onda na listi su se našli i Valensija koja je trenutno druga na tabeli Evrolige, dok je četvrtu poziciju sačuvao za Real Madrid.

"Volio bih da Zvezda bude tamo. Staviću Zvezdu kao prvu. Neka Fenerbahče bude drugi. Hapoel ću staviti kao treći jer mislim da mogu da se vrate u formu sa početka sezone. Valensija je takođe dobra… A za četvrtog imam osjećaj da će to opet biti Real Madrid. Znam da ne igra baš najbolje, ali nekako uvek dođe do Fajnal fora, bez obzira na formu", rekao je reprezentativac Srbije.

Crvena zvezda se trenutno nalazi na sedmom mjestu, ali ima isti skor kao Barselona i Žalgiris 17-12. Naredni meč crveno-bijeli igraju na domaćem terenu, 6. marta protiv Bajerna u 30 kolu elitnog takmičenja. Susret je na programu u 20 sati.

