Jović učio saigrače da pričaju srpski: Pošteno se namučio, a dobio je i genijalne odgovore

Jović učio saigrače da pričaju srpski: Pošteno se namučio, a dobio je i genijalne odgovore

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaš Nikola Jović je saigračima iz Majamija održao lekciju o srpskom jeziku

Nikola Jović učio srpski NBA saigrače iz Majamija Izvor: Screenshot/YouTube/@MiamiHEAT

Srpski reprezentativac Nikola Jović (22) riješio je da saigrače u Majamiju nauči nekoliko riječi na srpskom jeziku. Tako je parket zamijenio učionicom, a klub je objavio snimak u njegovi saigrači "lome jezik" kako bi pravilo rekli ono što je Jović tražio od njih. Ispred kamere su se našli Tajler Hiro i Kel'el Ver.

Jović se našao u ulozi profesora, naravno čitav čas protekao je uz mnogo šale i smijeha, ali i dokaza da srpski jezik nije lak za učenje i izgovor. Saigrači srpskog reprezentativca su se iskreno trudili da pohvataju osnove jezika. Ipak, vrlo brzo je postalo jasno da to neće biti lako, a najveći problem bila su slova poput "č" i "lj".

Kako to inače biva, prilikom upoznavanja jezika najčešće se prvo uče pozdravi, pa je tako Nikola Jović odlučio da čas započne riječju "zdravo". Jedan od najefikasnijih igrača Majamija spreman je došao na čas i sve vrijeme trudio se da zapisuje riječi, pa je tako donekle uspješno odgovorio zadatku. Ver je djelovao poprilično zbunjeno već na samom startu, ali je potom uspješno i on prešao prvu prepreku.

Već na sljedećem koraku nastala je muka za saigrače Nikole Jovića, morali su da izgovore riječ "učitelj". Faca Hiroa koju je napravio nakon što je čuo zadatak, dovoljno govori o tome koliko je bilo komplikovano izgovoriti riječ. Obojica igrača su se mučila, dok ih je Jović strpljivo ispravljao i objašnjavao kroz primjer: "Ja sam vaš učitelj". Potom je Ver konačno shvatio značenje rečenice.

Nikola Jović uči saigrače srpski
Izvor: YouTube/@MiamiHEAT

Najzabavniji dio časa bila je riječ "kikiriki". Verov pokušaj izgovora više je ličio na "Kiki Riki", a onda je dodao i da ne razumije rječnik Nikole Jovića. Za sam kraj, Jović im je zadao još jednu riječ, u pitanju je "pomoć", uz šalu da im je upravo to sada najpotrebnije. Čas je zaključio u pravom profesorskom stilu, porukom na srpskom: "Voli vas vaš učitelj".

