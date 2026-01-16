logo
Nikola se muči u NBA ligi: Nova loša partija, sve više se priča o njegovom odlasku

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jović igra sa previše oscilacija u NBA ligi, u posljednjih nekoliko mečeva uklopio se u sivilo Majamija i ne može da nađe povratak u staru formu.

Učinak Jovića protiv Bostona Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jović (22) se muči u NBA ligi u posljednje vrijeme. Daleko je od one forme koja ga je krasila i zbog koje je dobio novi četvorogodišnji ugovor od 62 miliona dolara. Uklopio se u sivilo Majamija koji niže poraze.

Boston je slavio na Floridi (119:114), a srpski reprezentativac ponovo se mučio. Odigrao je 15 minuta i za to vrijeme dao 3 poena, uz 5 skokova. Šutirao je 1/2 za dva, 0/4 za tri, a nije ga služio ni šut sa penala (1/4 sa linije za slobodna bacanja). Moraće što prije da se "probudi" i nije jedini.

Možda na njega utiče i to što se u posljednje vrijeme priča da je na izlaznim vratima i da bi uskoro mogao da bude trejdovan u Memfis. Hit je pokazao interesovanje za Dža Morenta i dio tog "paketa" mogao bi da bude i Srbin.

Što se samog meča tiče, najbolji u redovima Seltiksa bili su Alferni Simons (39, 4sk, 4as) i Džejlen Braun (27, 7sk), dok su se u Majamiju istakli Norman Pauel (26) i Bem Adebajo (22, 5as, 4sk). Jovića i ekipu u narednom kolu čeka Oklahoma i moraće da se dokažu protiv aktuelnih šampiona. Posebno pošto su doživjeli četiri poraza u posljednjih pet mečeva.

Rezultati:

  • Detroit - Finiks 108:105
  • Hjuston - Oklahooma 91:111
  • Majami - Boston 114:119
  • San Antonio - Milvoki 119:101
  • Dalas - Juta 144:122
  • Golden Stejt - Njujork Niksi 126:113
  • Portland - Atlanta 117:101
  • Los Anđeles Lejkersi - Šarlot 117:135

