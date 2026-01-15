NBA Evropa ne donosi novac klubovima: Adam Silver poslao poruku koja sve mijenja

Iako su mnogi mislili da projekat NBA Evropa donosi novac u evropsku košarku, Adam Silver smatra da će klubovi morati da održavaju to takmičenje dok ne stane na noge.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Komesar NBA lige Adam Silver prije utakmice Memfisa i Orlanda u Berlinu govorio o projektu "NBA Evropa" i rekao kako će novoformirano takmičenje morati samo sebe da finansira. Iako su mnogi pomislili da dolaskom NBA u Evropu stiže i ogroman kapital klubovima koji bi se opredijelili za to takmičenje, komesar je svjestan da bi u početku moglo da bude problema.

Po riječima Adama Silvera, koji dobro zna prilike na tržištu, NBA Evropa ne bi odmah mogla da bude isplativa učesnicima! Zapravo, investitori koji se opredijele za ovaj projekat morali bi da imaju dugoročan plan i da u kontinuitetu ulažu u svoj klub kako bi na kraju stigli do profita.

"Sastajemo se sa klubovima, medijskim partnerima i potencijalnim medijskim sponzorima, infrastrukturom arene, a sljedeća granica je pokretanje ove lige", ​​rekao je Silver, koji je prvi put govorio o prihodima nove lige: "Finansiranje će u početku doći od klubova članica lige, od njihovih investitora. Ako bismo uspješno pokrenuli ovu novu ligu, trebalo bi vremena prije nego što postane održivo komercijalno preduzeće. Razmislite o ženskoj NBA. Ne sugerišem da postoji kompatibilnost, čak i ako bismo željeli da napravimo žensku ligu u Evropi u budućnosti. Ono što govorimo zainteresovanim stranama je da morate imati dugoročnu perspektivu."

Silver je svjestan da će NBA morati da se prilagođava evropskoj košarci, ali i organizacijama koje već postoje u Evropi, gdje se paralelno održava nekoliko izuzetno kvalitetnih takmičenja - Evroliga, Evrokup, FIBA Liga šampiona, FIBA Evropa kup... Prethodnih dana pomenuta je čak i tužba, o kojoj će tek biti mnogo polemike!

"Od ključne je važnosti da poštujemo tradiciju evropske košarke. Naš partner je FIBA i pokušavamo da pronađemo najbolju kombinaciju starog i novog. I ne samo FIBA, već i evropska organizacija koja razumije šta evropsku košarku čini jedinstvenom", rekao je Silver i osvrnuo se na eventualni pravni problem koji se pominje prethodnih dana: "Poslao sam pravna pisma svojim advokatima i ne mislim da je neizbježno da dođe do sukoba. Mislim da imamo priliku da razvijemo igru. Ne takmičimo se sa drugim sportskim ili košarkaškim organizacijama. Fokusiran sam na konkurentsko okruženje sa drugim opcijama za zabavu. Mi smo sportski zabavni proizvod. Da sam mislio da je plafon trenutna Evroliga, ne bismo trošili ovoliko vremena i pažnje na ovaj projekat. Ima mjesta za svakoga i da neko bude navijač i svog omiljenog fudbalskog kluba i svog omiljenog košarkaškog tima.“

Real Madrid bi mogao da bude prvi veliki klub koji je zainteresovan za projekat NBA Evropa, a neće biti iznenađenje ukoliko se odmah priključe Alba iz Berlina i Asvel - timovi sa dugogodišnjim iskustvom igranja u Evroligi.

"Potvrđujem da smo vodili razgovore sa Real Madridom i drugim španskim klubovima. Bilo bi prerano govoriti o konkretnijim razgovorima. Upoznat sam sa vizijom Albe Berlin. Oni su model kluba koji radi odličan posao", rekao je Adam Silver uz opasku da se konsultuje i sa prvim čovjekom Asvela Tonijem Parkerom, a zatim dodao: "Ako izgradimo ligu u Evropi i uradimo to na pravi način, onda će na kraju, kao što se dogodilo sa NBA, liga biti praćena širom svijeta."