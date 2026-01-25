logo
Nikola Jović pokazao zašto je dobio ugovor od 62 miliona evra!

Nikola Jović pokazao zašto je dobio ugovor od 62 miliona evra!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jović konačno se razigrao i pokazao zašto je dobio ugovor od 62 miliiona dolara. Ubacio je 23 poena protiv Jute i donio pobjedu Majamiju.

Nikola Jović vodio Majami do pobjede Izvor: Alex Goodlett / Getty images / Profimedia

Nikola Jović se konačno raspucao i pokazao da nije slučajno dobio ugovor od 62 miliona dolara pred početak nove sezone. Vodio je Majami do ubjedljive pobjede na gostovanju protiv Jute - 147:116.

Srpski reprezentativac dao je 23 poena (3/6 za tri), uz 3 skoka i jednu asistenciju. Od njega je u pobjedničkom timu bio efikasniji samo Bem Adebajo (26, 15sk). Bila je ovo odlična partija srpskog košarkaša koji je u posljednjih šest mečeva ukupno dao 22 poena. Nadaju se i on i Majami da je ovo bilo "buđenje" pred nastavak sezone.

U protivničkom timu fantastičnu partiju pružio je Jusuf Nurkić koji je upisao tripl-dabl (17, 12ask, 10sk), ali ni to nije bilo dovoljno da se izbjegne ubjedljiv poraz.

