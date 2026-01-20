logo
Nikola Jović dobija samo "smećarske" minute u Majamiju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Teški dani za Nikolu Jovića u Majamiju jer je sada počeo da igra samo u "garbidž" tajmu.

Nikola jovic kao da je precrtan u majamiju Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski reprezentativac Nikola Jović igra jako čudnu sezonu u NBA ligi. Nakon što je ljetos potpisao novi ugovor vrijedan oko 62 miliona dolara, činilo se da će dobiti veću ulogu u Majamiju. To se pak dešavalo tek na momente - dok na momente djeluje kao da je potpuno precrtan.

Primjera radi, prethodne noći ušao je tek na 3 minuta i 54 sekunde do kraja, kada je njegov Majami već ubjedljivo izgubio od Golden Stejta, tako da su mu pripali minuti u takozvanom "garbidž tajmu".  Ni cijela četiri minuta.

Uspio je Jović bar da se upiše u strijelce, čim je imao kontakt sa loptom išao je na polaganje, dok je uz to imao i dvije asistencije. To naravno nije moglo ništa da promijeni kada je rezultat u pitanju, pošto je Golden Stejt lako i ubjedljivo pobijedio 135:112 pred svojim navijačima.

Inače, prije ove utakmice, Jović je odigrao samo po 15 minuta protiv Oklahome i Bostona, pa šest minuta protiv Finiksa, dok je u još jednom meču protiv Tandera imao 13 poena za 25 minuta na parketu. Dakle, zaista čudno šta mu se dešava.

Nikola Jović ove sezone u prosjeku igra 18,9 minuta i bilježi 8,2 poena, 3,7 skokova i 2,7 asistencija. Loša vijest je da šutira tek 38,1 odsto iz igre.

"Zaigrao" se trener Erik Spolstra i izbacio ga iz ritma, ali ne samo njega nego i neke druge igrače. Tako recimo Haime Hakez, najbolji igrač Majamija s početka sezone, prethodne noći je imao 10 poena. Jedan od najboljih centara NBA lige Bem Adebajo nije više toliko ozbiljna napadačka opcija Majamija, pa je prethodne noći imao 1/13 iz igre, uz 12 skokova, a prvi strijelac ekipe bio je Norman Pauel sa 21 poenom.

Što se tiče Golden Stejta, prednjačio je Brandin Podžijemski sa 24 poena, Stef Kari je dodao 19, a bivši igrač Majamija Džimi Batler ubacio je 17.

NBA rezultati 20. januar:

  • Atlanta - Milvoki 110:112
  • Klivlend - Oklahoma 104:136
  • Vašington - L.A. Klipers 106:110
  • Njujork - Dalas 97:114
  • San Antonio - Juta 123:110
  • Filadelfija - Indijana 113:104
  • Bruklin - Finiks 117:126
  • Detroit - Boston 104:103
  • Golden Stejt - Majami 135:112

(MONDO)

Tagovi

Nikola Jović NBA liga

