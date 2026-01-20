Teški dani za Nikolu Jovića u Majamiju jer je sada počeo da igra samo u "garbidž" tajmu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski reprezentativac Nikola Jović igra jako čudnu sezonu u NBA ligi. Nakon što je ljetos potpisao novi ugovor vrijedan oko 62 miliona dolara, činilo se da će dobiti veću ulogu u Majamiju. To se pak dešavalo tek na momente - dok na momente djeluje kao da je potpuno precrtan.

Primjera radi, prethodne noći ušao je tek na 3 minuta i 54 sekunde do kraja, kada je njegov Majami već ubjedljivo izgubio od Golden Stejta, tako da su mu pripali minuti u takozvanom "garbidž tajmu". Ni cijela četiri minuta.

Vidi opis Nikola Jović dobija samo "smećarske" minute u Majamiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jared Lennon / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Justin Ford / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Julio Aguilar / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Uspio je Jović bar da se upiše u strijelce, čim je imao kontakt sa loptom išao je na polaganje, dok je uz to imao i dvije asistencije. To naravno nije moglo ništa da promijeni kada je rezultat u pitanju, pošto je Golden Stejt lako i ubjedljivo pobijedio 135:112 pred svojim navijačima.

Inače, prije ove utakmice, Jović je odigrao samo po 15 minuta protiv Oklahome i Bostona, pa šest minuta protiv Finiksa, dok je u još jednom meču protiv Tandera imao 13 poena za 25 minuta na parketu. Dakle, zaista čudno šta mu se dešava.

Nikola Jović ove sezone u prosjeku igra 18,9 minuta i bilježi 8,2 poena, 3,7 skokova i 2,7 asistencija. Loša vijest je da šutira tek 38,1 odsto iz igre.

"Zaigrao" se trener Erik Spolstra i izbacio ga iz ritma, ali ne samo njega nego i neke druge igrače. Tako recimo Haime Hakez, najbolji igrač Majamija s početka sezone, prethodne noći je imao 10 poena. Jedan od najboljih centara NBA lige Bem Adebajo nije više toliko ozbiljna napadačka opcija Majamija, pa je prethodne noći imao 1/13 iz igre, uz 12 skokova, a prvi strijelac ekipe bio je Norman Pauel sa 21 poenom.

Što se tiče Golden Stejta, prednjačio je Brandin Podžijemski sa 24 poena, Stef Kari je dodao 19, a bivši igrač Majamija Džimi Batler ubacio je 17.

NBA rezultati 20. januar:

Atlanta - Milvoki 110:112

Klivlend - Oklahoma 104:136

Vašington - L.A. Klipers 106:110

Njujork - Dalas 97:114

San Antonio - Juta 123:110

Filadelfija - Indijana 113:104

Bruklin - Finiks 117:126

Detroit - Boston 104:103

Golden Stejt - Majami 135:112

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:37 Nikola Jović izjava posle Češke Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)