Kad Jović ne rešeta, Majami ne pobijedi: Ponovo ista priča kod Erika Spolstre

Nikola Jović je imao prosječan meč u duelu sa Minesotom i to nije bilo dovoljno da njegov Majami dobije Minesotu.

Izvor: Nic Antaya / Getty images / Profimedia

Kada Majami nema raspucanog Nikolu Jovića, ne može do pobjede. Tim Erika Spolstre je poražen od Minesote ubjedljivo 122:94, a srpski krilni centar je postigao 9 poena uz 4 skoka i 3 asistencije.

Minesotu je do pobjede vodio Entoni Edvard sa 26 poena, 5 skokova i 3 asistencije, dok je Norman Pauel kod Majamija 21 poena. U istoriju je ušao Tajler Hiro koji je uspio da pogodi svoju 1.000. NBA trojku.

U noći kada je Luka Dončić dominirao Majami je pao "ispod crte" i sada su sedmi na tabeli Istoka, pa tako drže mjesto koje vodi u plej-in, a ne plejof. Što se Jovića tiče on ove sezone prosječno bilježi 9 poena, 4 skoka i 3 asistencije, tako da je bio tačno na svom prosjeku.