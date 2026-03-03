Čistka u Efesu! Zbog katastrofalnih rezultata smijenjen sportski direktor! Mijenja ga čuveni Hrvat?

Dvostruki šampion Evrope ostao bez sportskog direktora.

Anadolu Efes raskinuo je saradnju sa dosadašnjim sportskim direktorom Ismailom Šenolom.

"Obavještavamo javnost da smo, nakon razgovora sa našim sportskim direktorom Ismailom Šenolom, zajednički odlučili da prekinemo saradnju. Zahvaljujemo mu se na vrijednom doprinosu našem klubu i želimo mu uspjeh u sljedećoj fazi njegove karijere", navodi se u saopštenju kluba.

Turski klub je ljetos angažovao brojna zvučna imena sa namkerom da ponovo napadne evropski tron, a doživio je potpuni sunovrat. Nakon lošeg starta smijenjen je srpski stručnjak Igor Kokoškov, a stvari nisu krenule nabolje ni njegovim odlaskom. Štaviše, pod palicom Pabla Lasa uslijedili su još gori rezultati. Efes je izgubio sve šanse da se domogne plej-ina i već se polako okreće narednoj sezoni.

Nakon odlaska Šenola polako se pojavljuju informacije o njegovom potencijalnom nasledniku. Turski mediji otkrivaju da je glavni kandidat za mjesto sportskog direktora proslavljeni as Efesa - Hrvat Krunoslav Simon.

