Debakl Duška Ivanovića odgovara Crvenoj zvezdi: Smailagić i Vildoza nemoćni protiv otpisanog tima

Nekadašnji trener Crvene zvezde gledao nemoć Virtusa iz Bolonje na gostovanju Anadolu Efesu.

Izvor: MN PRESS

Novo kolo Evrolige otvorili su timovi Anadolu Efesa i Virtusa iz Bolonje, a rezultat sa te utakmice odgovara Crvenoj zvezdi! Turski tim je ubjedljivo savladao jednog od dva italijanska predstavnika (91:60) i tako praktično prekinuo snove o plej-ofu tima koji trenira Duško Ivanović. Debakl od kojeg će se Virtus dugo oporavljati mogao bi da bude krucijalna tačka sezone.

Virtus sada ima učinak 12-16, odnosno čak tri pobjede manje i jednu odigranu utakmicu više od ekipe Monaka, koja je na početku 28. kola zauzimala 10. poziciju na tabelu. Čini se da je odlazak u plej-in sada nemoguća misija za ekipu koju trenira Duško Ivanović, a u kojoj su među najboljih igračima bivši košarkaš Zvezde Luka Vildoza i bivši košarkaš Partizana Alen Smailagić.

Argentinac nije imao prepoznatljivu partiju u Istanbulu, pošto je meč završio sa šest poena i četiri asistencije, dok je Smailagić zabilježio 12 poena i pet skokova. Na drugoj strani terena bili su izuzetno dobro raspoloženi košarkaši Efesa - Kol Svajder sa 22 poena, Sejben Li sa 18 i Erdžan Osmani sa 13.

"Otpadanje" Virtusa smanjuje broj kandidata za prvih 10 pozicija na tabeli. Iako je Crvena zvezda trenutno iznad tih mjesta, za tim Saše Obradovića je veoma važno kako se razvijaju stvari, odnosno koliko timova planira da im pokvari planove i da se nađe u doigravanju.

Pored timova koji su trenutno na mjestima koja vode u plej-of i plej-in, dobre šanse da se bore za ta mjesta imaju još Olimpija iz Milana i Dubai. Upravo će te dvije ekipe odigrati međusobni meč u 28. kolu Evrolige, pa će nakon utakmice biti jasnije kako su raspoređene karte u borbi za Top10.