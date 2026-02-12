logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Debakl Duška Ivanovića odgovara Crvenoj zvezdi: Smailagić i Vildoza nemoćni protiv otpisanog tima

Debakl Duška Ivanovića odgovara Crvenoj zvezdi: Smailagić i Vildoza nemoćni protiv otpisanog tima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji trener Crvene zvezde gledao nemoć Virtusa iz Bolonje na gostovanju Anadolu Efesu.

Efes pobijedio Virtus Izvor: MN PRESS

Novo kolo Evrolige otvorili su timovi Anadolu Efesa i Virtusa iz Bolonje, a rezultat sa te utakmice odgovara Crvenoj zvezdi! Turski tim je ubjedljivo savladao jednog od dva italijanska predstavnika (91:60) i tako praktično prekinuo snove o plej-ofu tima koji trenira Duško Ivanović. Debakl od kojeg će se Virtus dugo oporavljati mogao bi da bude krucijalna tačka sezone.

Virtus sada ima učinak 12-16, odnosno čak tri pobjede manje i jednu odigranu utakmicu više od ekipe Monaka, koja je na početku 28. kola zauzimala 10. poziciju na tabelu. Čini se da je odlazak u plej-in sada nemoguća misija za ekipu koju trenira Duško Ivanović, a u kojoj su među najboljih igračima bivši košarkaš Zvezde Luka Vildoza i bivši košarkaš Partizana Alen Smailagić.

Argentinac nije imao prepoznatljivu partiju u Istanbulu, pošto je meč završio sa šest poena i četiri asistencije, dok je Smailagić zabilježio 12 poena i pet skokova. Na drugoj strani terena bili su izuzetno dobro raspoloženi košarkaši Efesa - Kol Svajder sa 22 poena, Sejben Li sa 18 i Erdžan Osmani sa 13.

"Otpadanje" Virtusa smanjuje broj kandidata za prvih 10 pozicija na tabeli. Iako je Crvena zvezda trenutno iznad tih mjesta, za tim Saše Obradovića je veoma važno kako se razvijaju stvari, odnosno koliko timova planira da im pokvari planove i da se nađe u doigravanju.

Pored timova koji su trenutno na mjestima koja vode u plej-of i plej-in, dobre šanse da se bore za ta mjesta imaju još Olimpija iz Milana i Dubai. Upravo će te dvije ekipe odigrati međusobni meč u 28. kolu Evrolige, pa će nakon utakmice biti jasnije kako su raspoređene karte u borbi za Top10.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga Efes Virtus Bolonja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC