Olimpijakos - Crvena zvezda, uživo: Može li Sašina ekipa do iznenađenja u Pireju?

19 : 53 Navjiači se spremaju za meč Tribine u Pireju se polako popunjavaju pred meč. Exact time to tip-off 31:50#EveryGameMatterspic.twitter.com/L5oyxcYOeQ — EuroLeague (@EuroLeague)February 12, 2026

19 : 41 Barcokas: Tajrik će biti naša prednost Izvor: Klodian Lato/Eurokinissi Sports Jorgos Barcokas uvjeren je da će bivši igrač Partizana Tajrik Džouns da bude važan faktor na meču protiv Zvezde. "Imaju izvanredan atleticizam kako na unutrašnjim, tako i na spoljnim pozicijama. Igraju u visokoj formaciji i često koriste veliki broj izmjena, što se značajno razlikuje od prve utakmice. Ipak, mi smo sada bolji nego tada - igramo kvalitetnije i u odbrani i u napadu. Naša prednost je Tajrik Džouns, koji se odlično snalazi u kontakt igri. Vjerujem da smo generalno jači tim i da pobjeda u ovoj utakmici može da nas odvede ka nastavku dobrih rezultata."

19 : 39 Šta je Saša Obradović rekao o meču? Izvor: MN PRESS Saša Obradović ima samo riječi hvale na račun Olimpijakosa. "Nekad nedostaje uloga autsajdera, nekoga ko je potcijenjen, jer tada više poštuješ protivnika. Olimpijakos je ekipa koja zaslužuje respekt, sastavljana da bude na samom vrhu. Znamo koliko je teško igrati u onoj dvorani. U prednosti su po svim kriterijumima. A mi moramo samo da budemo fokusirani na igru. Mnogo je faktora koji mogu da utiču na nas Na Dorsiju, Furnijeu i Vezenkovu. Isto tako je važno da naš napad dobro funkcioniše, jer znamo koliko Olimpijakos umije da konvertuje poene iz našeg lošeg šuta ili greške. I da se kontroliše skok", rekao je Saša.

19 : 08 Barcokas kažnjen pred meč sa Zvezdom Jorgos Barcokas novčano je kažnjen pred meč sa Crvenom zvezdom zbog incidenata na meču Olimpijakosa i Dubaija kada se svađao sa navijačem. Možda će vas zanimati Košarka | Pre 2 h Jorgos Barcokas kažnjen pred Crvenu zvezdu: Evroliga reagovala nakon skandala u Dubaiju

19 : 07 Kakvo je stanje na tabeli? Uoči ove utakmice Olimpijakos je pri samom vrhu tabele sa skorom 16-9 (ima meč manje), dok je Zvezda na sedmom mjestu sa 16-11.



Standings provided by

Standings provided by Sofascore