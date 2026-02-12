logo
Novak Đoković gleda Crvenu zvezdu uživo u Pireju: Poslije Zimskih olimpijskih igrara, na redu je Evroliga

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
1

Crvena zvezda ima podršku Novaka Đokovića na meču protiv Olimpijakosa u Pireju.

novak djokovic gleda uživo olimpijakos crvena zvezda Izvor: Printscreen/Arena Sport

Košarkaši Crvene zvezde igraju veoma važan meč protiv Olimpijakosa u Pireju, a na tom meču imaju i veoma dobru podršku. Zna se da su navijači dva tima u bratskim odnosima, pa se sa tribina mogu čuti i pjesme na srpskom, u hali se vide srpske trobojke, a na licu mjesta je i najbolji teniser svih vremena - veliki navijač Crvene zvezde Novak Đoković!

Kamere su primijetile Đokovića odmah na početku meča i već u uvodnim minutima prve dionice prikazale su da je jedan od najboljih sportista današnjice na meču dva crveno-bijela tima. Đoković obožava košarku, a prethodnih godina često smo ga viđali kako na mečevima Crvene zvezde navija za srpskog predstavnika u Evroligi. Pogledajte fotografije sa meča u Pireju:

Novak je na utakmicu Olimpijakosa i Crvene zvezde stigao direktno iz Milana, gdje je prethodnih dana pratio Zimske olimpijske igre. Uživao je u zimskim sportovima, upoznavao se sa takmičarima i širio olimpijski duh - što mu je cilj i za 2028. godinu kada se Olimpijske igre, ali one ljetnje, budu održavale u Los Anđelesu.

(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković Evroliga KK Olimpijakos KK Crvena zvezda

Komentari 1

Svi komentari

zole

Ovaj uvjek u istoj jakni, škrtica

