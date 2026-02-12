"Novak je ispao ljudina": Đoković jednom rečenicom kupio Alkaraza za sva vremena

Španski teniser Karlos Alkaraz biranim riječima je govorio o Novaku Đokoviću koga je savladao u finalu Australijan Opena.

Finalni meč između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza je i dalje u fokusu javnosti, a mladi Španac ne krije da je njegov odnos sa 16 godina starijim kolegom poseban. Iako su veliki rivali na terenu, van terena gaje veliko poštovanje jedan prema drugom, što je bilo jasno nakon govora srpskog asa na ceremoniji dodjele pehara na Australijan Openu.

Prvi teniser svijeta i najmlađi ikada koji je osvojio karijerni slem upitan je o tom detalju u intervjuu za španski "As". Alkaraz mu je još jednom odao počast za ljudskost i sve ono što godinama radi na ATP turu. Usput se osvrnuo na sve češća poređenja sa velikom trojkom.

"To je nešto što me čini veoma zadovoljnim i ispunjava ponosom. Ako neko kao Novak, ko je ne samo čudesan sportista nego i čudesna osoba, kaže tako nešto… On koji je bio sa milionima ljudi i zna kako da se izbori sa svima. On ima sjajno oko i kada kaže nešto tako o tebi i tvojoj porodici, to mi je zaista mnogo važno. To je stil moje porodice, vrijednosti koje sam usadio i u svoju braću. Uvijek kažem da je poslije svega najvažnije kakva si osoba. Sportista je jedno, ali odnos sa ljudima je drugo. To je važno", rekao je Alkaraz.

Alkaraz je osim karijernog slema, stigao legendarnog Džona Mekinroa po broju titula. "Kada sam čitao poruke poslije pobjede, shvatio sam da sam iznednačio broj gren slem trofeja koji ima Džon Mekinro. Pomislio sam, ovo je zaista nešto veliko. Imati isti broj titula kao neko ko je Mekinro zaista je veliko. Potpuno čudesno i nevjerovatno. Moje ime pored nekoga koga mnogo poštujem!"

Na početku karijere morao je da se izbori sa pritiskom da je naslednik Rafaela Nadala, a sada se njegova dostignuća porede sa "velikom trojkom".

"Više me ne porede samo sa Nadalom, nego sa cijelom velikom trojkom. Ne znam šta je gore - smije se. Znam da će poređenja još trajati, bar do mojih 26 ili 27 godina, ali se nadam da sam već postigao da budem svoj, da pišem sopstvenu istoriju. To će biti sjajno kada se usredsrede na moju karijeru", kaže Karlos.

Kako je Novak oduševio Alkaraza?

Prve riječi najbolljeg tenisera u istoriji bile su upućene Karlosu Alkarazu, a pre svega porodici i timu. "Prvo i najvažnije, želim da čestitam Karlosu na fantastičnom turniru. Tvom timu, treneru, porodici. Ovo što radiš, najbolja riječ za opis je istorijski, legendarno. Želim ti sve najbolje u nastavku karijere. Mlad si, imaš još mnogo vremena, isto kao i ja. Siguran sam da ćemo voditi još mnogo bitaka u narednih 10 godina", rekao je legendarni Nole.