"Mama, daj mi telefon": Stefan Đoković napravio šou u Milanu sa Novakom i Jelenom

"Mama, daj mi telefon": Stefan Đoković napravio šou u Milanu sa Novakom i Jelenom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Stefan Đoković napravio je šou u Milanu pošto je on bio taj koji je slikao Novaka i Jelenu, a tu fotografiju objavio je upravo srpski teniser

Stefan Đoković slikao Novaka i Jelenu u Milanu Izvor: Instagram/Djoker Nole

Novak Đoković odlučio je da uživa sa svojom porodicom i da provede što više vremena sa suprugom Jelenom i djecom Stefanom i Tarom. Priznao je još tokom Australijan opena da mu je teško što nisu sa njim tamo, ali da je tako moralo zbog škole i svega. Čim se vratio u Evropu odmah je odlučio da bude sa njima.

Uostalom, to je jedan od razloga zbog kojih se povukao i sa turnira u Dohi. Uživa sa najbližima na Zimskim olimpijskim igrama i tamo privlači veliku pažnju gdje god se pojavi. Bilo to na takmičenjima gdje gleda majstore na djelu u svojim disciplinama ili na ulicama Milana. Potvrđuju to i fotografije koje je on sam objavio.

Đoković je na Instagramu objavio seriju fotografija sa raznih događaja u Milanu i jedna fotka privukla je posebnu pažnju. Na njoj se vidi da je sin Stefan uzeo telefon i odlučio da bude on taj koji će da slika roditelje ispred čuvene katedrale "Duomo" u Milanu.

Gdje će Novak da igra?

Pošto se povukao iz Dohe velika je verovatnoća da neće igrati ni na jednom turniru u februaru i da će da se čuva za masterse u Americi. Da li će igrati i u Indijan Velsu (od 4. do 15. marta) i Majamiju (od 18. do 29. marta), ostaje da se vidi.

Organizatori turnira u Indijan Velsu već su ga stavili na najavni poster i to pokazuje da je velika vjerovatnoća da će baš tamo da se takmiči. Teško da će sa 38 godina da igra na dva uzastopna mastersa u kratkom vremenskom razmaku, ali kod Novaka je sve moguće. Ukoliko bude do tada čekao, to znači da će mu posljednji turnir prije marta biti Australijan open gdje je stigao do finala i izgubio od Karlosa Alkaraza.

Novak Đoković Stefan Đoković Jelena Đoković Zimske olimpijske igre

