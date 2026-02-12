"Siner i Alkaraz kopiraju veliku četvorku": Amerikanac tvrdi da je Janik uzeo Đokovićevu supermoć

Džim Kurijer govorio je o dominaciji Alkaraza i Sinera u odnosu na eru "velike četvorke".

Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Španac Karlos Alkaraz i Italijan Janik Siner osvojili su posljednjih devet velikih turnira i uveliko se priča o njihovoj dominaciji nakon "raspada" velike četvorke. Na tu temu je govorio i slavni Džim Kurijer, koji smatra da bi njih dvojica bili konkurentni i u eri Đokovića, Nadala,Federera i Mareja.

Amerikanac kaže da prvi i drugi teniser svijeta gotovo da nemaju slabosti, ali mogli su i da uče na primjeru najboljih. Siner ga podsjeća na Đokovića, dok smatra da je tenis Karlosa Alkaraza ujedno jedinstven, ali i kombinacija najboljih karakteristika pomenutih velikana.

"U proteklih godinu i po dana, osvojili su sve grend slemove. Mogu da igraju na bilo kojoj podlozi, mladi su i kreću se nevjerovatno dobro", rekao je Kurijer i dodao:

Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

"Mislim da bi bili konkurentni protiv "velike četvorke". Vjerovatno su odrasli gledajući ih i kopirajući ono što su radili. Janik je veoma sličan Novaku po načinu na koji se kreće i igra. Karlos je jedinstven, ne liči ni na koga. Uzeo je najbolje od svih", potvrdio je.

Zašto misli da su dostojni poređenja sa Đokovićem, Nadalom i Federerom?

"Tokom većeg dijela istorije tenisa, mogli ste biti sjajni igrači sa nekim slabostima. Trenutno, Siner i Alkaraz nemaju slabosti. Rafa je na kraju ostao bez slabosti. Rodžer je promijenio reket na kraju karijere, a njegov bekhend je postao oružje, posebno protiv Rafe. U mojoj generaciji, čak je i Sampras imao stranu gdje ste mogli bezbjedno da igrate, njegov bekhend. To više ne postoji. Nema mjesta gdje se osećate bezbjedno."

Koga Đoković vidi kao nasljednika?

Novak Đoković je svjestan da je već počela nova era, iako je i dalje među najboljim teniserima na ATP turu. Ako sudimo po njegovim riječima, više mu se dopada Alkaraz od Sinera, a razlog je harizma koju Španac nosi sa sobom.

"Imamo Alkaraza i Sinera koji razvijaju neko novo rivalstvo. Nadal, Federer i ja, kao i Marej kojeg moram naravno tu da ubacim, smo stvarno dominirali muškim tenisom u posljednjin 15-20 godina i podigli smo standard i kriterijume dosta visoko, ne samo rezultatski nego i sa svim ostalim aspektima i očekivanjima koje treba da nosi šampion i svjetski broj jedan, kako treba da ga predstavlja, na koji način da igra tu ambasadorsku ulogu sporta, vođe sporta", rekao je Novak Đoković jednom prilikom i dodao:

"Kada pričamo o harizmi, nameće se Alkaraz kao neko ko se istakao, ne samo svojim sjajnim igrama, izuzetnim dostignućima i rezultatima za tako mlade godine, već i kao neko ko je veoma harizmatičan, fer-plej igrač i ljubazan prema svima. I kada gubi, gubi sa osmijehom, što je stvarno impresivno za tako mladog čovjeka koji nema puno iskustva, ali se ponaša kao da je tu na turu već 10 godina i više."