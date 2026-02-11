logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rafael Nadal odbrusio na pitanje o Karlosu Alkarazu

Rafael Nadal odbrusio na pitanje o Karlosu Alkarazu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Rafael Nadal je objasnio zašto Karlos Alkaraz više nije talenat, nego teniska legenda.

rafael nadal karlos alkaraz nije talenat nego legenda Izvor: Profimedia/Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial

Rafael Nadal gledao je uživo kako njegov zemljak Karlos Alkaraz pobjeđuje Novaka Đokovića u finalu Australijan opena i kako dolazi do "karijernog slema" sa samo 22 godine. Bio je to čak sedmi grend slem za Alkaraza koji je bez ikakve sumnje najbolji igrač svijeta u ovom trenutku i njegovi rezultati i te kako raduju Nadala.


Međutim, ne sviđa mu se što se o Alkarazu i dalje priča kao o "talentu". Upravo je u posljednjem intervjuu odbrusio na takvo pitanje i objasnio zbog čega o njemu mora da prestane da se priča na taj način, pošto je to odavno prevazišao.

"Kažu da je Alkaraz talenat, a ima sedam grend slemova? On uopšte nije talenat", rekao je Rafael Nadal i počeo da sipa velike komplimente na račun mladog igrača: "Već je legenda našeg sporta. Kad pogledaš velike igrače u istoriji grend slemova, malo ih je sa sedam titula. Mislim... Ma, nikakav talenat ha-ha".

Šta se Nadalu sviđa kod Alkaraza?

Priznao je Nadal da je navijao za Alkaraza protiv Đokovića, poslije čega je u hodniku čekao svog zemljaka da mu čestita na zaista sjajnoj partiji u finalu Australijan opena. Tu je vidio sve što mu se sviđa.

"Bio je to meč kakav bi trebalo da budu finala grend slemova. Izjednačen i baš žestok. Na kraju se vidi razlika u godinama i fizičkim mogućnostima. Ali svako sa svojim oružjem pokušava da izvuče maksimum i da uživa u finalu na svoj način. Gledaš sve iz druge perspektive. Mirnije, smirenije analiziraš stvari. I to je to!", rekao je Nadal prije nego što je napustio intervju.

Hvalio je i Đokovića

Rafael Nadal je istakao i da mu se ne sviđaju komentari Patrika Muratoglua, dok je stao i u zaštitu Novaka Đokovića koga kao da svi "forsiraju" da osvoji 25. grend slem.

"Ne mislim da bi se išta promijenilo u tenisu ako Đoković osvoji svoj 25. grend slem. Imati Karlosa je blagoslov jer je on sjajan igrač koji nas predstavlja širom svijeta, a uz to podiže tenis na nevjerovatan nivo i mislim da možemo samo da uživamo i cijenimo to, to je sve", rekao je Nadal.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:37
Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rafael Nadal Karlos Alkaraz Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC