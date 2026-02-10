Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković želi da popravi utisak od prošle sezone.
Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković mogao bi da ima sličan raspored kao prošle sezone, a prvi sledeći turnir na kome ćemo ga gledati je događaj iz serije 500 u Dohi. Tamo će biti i trenutno njabolji igrači planete Karlos Alkaraz i Janik Siner. Takmičenje počinje 16. februara, a Novak bi mogao da zaradi dodatne poene za ATP listu jer je prošle sezone poražen u prvom kolu od Matea Beretinija.
Turnir u Dohi se održava od 1993. godine, a on 2025. godine je uvršten u ATP seriju 500. Andrej Rubljov je aktuelni šampion, pošto je pobijedio Džeka Drejpera u finalu 2025. godine.
Kakva je konkurencija?
Novak Đoković se vraća na mjesto gdje je prošle godine doživio debakl
Za Dohu je prijavljeno devet igrača iz Top 20, od kojih je pet među prvih 10. Kvalifikacioni mečevi se igraju 14. i 15. februara, dok mečevi glavnog žrijeba počinju 16.
Na turniru će učešće uzeti 32 igrača, očekuje se da bude podijeljeno nekoliko specijalnih pozivnica, a za kvalifikante je rezervisano četiri mjesta. U ovogodišnjem izdanju igraće nekadašnja četiri šampiona: Novak Đoković (2016. i 2017), Andrej Rubljov (2020. i 2025), Danil Medvedev (2023) i Karen Hačanov (2024).
Ukupan nagradni fond je 2.833.335 američkih dolara, pobjednik dobija 500 poena, finalista 330, polufinalisti 200, četvrtfinalisti 100, dok se za plasman u drugo kolo dobija 50 poena.
