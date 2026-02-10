logo
Novak Đoković se vraća na mjesto gdje je prošle godine doživio debakl

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković želi da popravi utisak od prošle sezone.

Izvor: Noushad Thekkayil/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković mogao bi da ima sličan raspored kao prošle sezone, a prvi sledeći turnir na kome ćemo ga gledati je događaj iz serije 500 u Dohi. Tamo će biti i trenutno njabolji igrači planete Karlos Alkaraz i Janik Siner. Takmičenje počinje 16. februara, a Novak bi mogao da zaradi dodatne poene za ATP listu jer je prošle sezone poražen u prvom kolu od Matea Beretinija.

Turnir u Dohi se održava od 1993. godine, a on 2025. godine je uvršten u ATP seriju 500. Andrej Rubljov je aktuelni šampion, pošto je pobijedio Džeka Drejpera u finalu 2025. godine.

Kakva je konkurencija?

Za Dohu je prijavljeno devet igrača iz Top 20, od kojih je pet među prvih 10. Kvalifikacioni mečevi se igraju 14. i 15. februara, dok mečevi glavnog žrijeba počinju 16.

Na turniru će učešće uzeti 32 igrača, očekuje se da bude podijeljeno nekoliko specijalnih pozivnica, a za kvalifikante je rezervisano četiri mjesta. U ovogodišnjem izdanju igraće nekadašnja četiri šampiona: Novak Đoković (2016. i 2017), Andrej Rubljov (2020. i 2025), Danil Medvedev (2023) i Karen Hačanov (2024).

Ukupan nagradni fond je 2.833.335 američkih dolara, pobjednik dobija 500 poena, finalista 330, polufinalisti 200, četvrtfinalisti 100, dok se za plasman u drugo kolo dobija 50 poena.

Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu
Izvor: Eurosport
(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković Tenis doha

