Đoković - Beretini uživo: Novakov meč kasni

"Novak je vjerovatno najbolji ikada"

Uoči ovog meča sa novinarima je pričao i Beretini koji je za Novaka rekao da je "vjerovatno najbolji igrač svih vremena."

"Uvijek je bolje da igrate protiv Novaka na startu, to je velika motivacija. Nikada ga do sada nisam pobijedio, možda je sada pravo vrijeme za to. Očekujem veoma težak meč, igrao sam protiv njega nekoliko puta i izgubio sam. Probaću da to učinim sada, znam da će da bude teško, on je vjerovatno najveći teniser svih vremena, ali sam dobro trenirao i osjećam se dobro ovdje", rekao je Beretini.