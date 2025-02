Novak Đoković progovorio arapski jezik

Novak Đoković pričao je i na arapskom jeziku na turniru u Kataru.

Novak Đoković zna nekoliko stranih jezika, daje intervjue na engleskom, španskom, francuskom, priča dosta dobro i kineski, a one jezike koje ne zna, trudi se da nauči. Tačnije, trudi se da ispoštuje domaćine turnira i da na taj način pokaže poštovanje prema različitim domaćinima. Nešto što se drugi ni ne trude da rade, pa čak ni njegovi najveći rivali Rafa Nadal i Rodžer Federer.

Upravo to je najbolji teniser svih vremena uradio i u Dohi (Katar). Tamo je pokazao da zna da kaže ponešto i na arapskom. Dobio je pitanje da kaže nešto na njihovom jeziku i to je uradio bez problema. Izgovorio je četiri riječi, ali dovoljno da ih oduševi.

Sve to učinio je na jednom posebnom događaju koji je organizovan u Dohi gdje su Novak, Karlos Alkaraz, Grigor Dimitrov i Stefanos Cicipas igrali tenis na pijesku i to na kamilama. Bili su obučeni i u njihovu nošnju, pa je i to izgledalo simpatično.

Novak je već započeo turnir u Dohi, igrao je već u dublu sa Fernandom Verdaskom, dok će danas započeti takmičenje u singlu i prvi rival mu je Mateo Beretini.

