Otkriveno gdje će Novak Đoković igrati poslije Australija Opena: Tamo ga čeka Janik Siner!

Novak Đoković igraće i na turniru u Dohi.

Novak Đoković uskoro će da otputuje u Australiju i da krene sa pripremama za prvi grend slem sezone. Igraće tamo na turniru u Brizbejnu i biće mu to uvertira za Melburn. Sada je poznato i gdje će igrati posle toga. Biće to turnir u Dohi (od 17. do 22. februara).