"Pitanje je koga Novak uopšte sluša!": Nanio bolan poraz Đokoviću, sad dijeli lekcije njemu i Mareju

Endi Marej i Novak Đoković su dobitna kombinacija, smatra Jirgen Melcer, ali moraju da rade pametno!

Novak Đoković u 2024. nije osvojio nijednu ATP titulu, uzeo je "samo" olimpijsko zlato i nastavlja juriš za 100. trofejem u karijeri. Promijenio je trenera, na čelo strućnog štaba stavio je Endija Mareja, a prema mišljenju nekadašnjeg polufinaliste Rolan Garosa Jirgena Melcera ima velike šanse srpski teniser da i u narednoj godini osvaja grend slemove.

Nekadašnji osmi teniser svijeta je napravio najveći uspjeh karijere 2010. godine kada je upravo pobjedom protiv Novaka Đokovića ušao u polufinale Rolan Garosa, gdje ga je pobijedio Rafael Nadal. Sada 43-godišnji Austrijanac smatra da će Đoković napasti svaki najveći pehar u sezoni koja slijedi.

"Novak će se boriti za sve gren slem titule u 2025. On sada mora drugačije i inteligentnije da trenira nego kada je imao 30 godina. Mora dobro da izabere u kojim segmentima da napreduje. Ne smije više da pretjeruje sa treninzima. To i jeste razlog zašto je doveo Endija Marija za trenera. Zato što je ovaj baš kroz takvu situaciju prolazio posljednjih godina. Osim toga, Endi može da mu donese novi motiv. Biće to novo zadovoljstvo za njega na treninzima. Za Đokovića su sada najvažniji gren slemovi, zato za njega neće biti strašno ako na mastersima bude ranije gubio", rekao je Melcer.

Iako je bilo onih koji sumnjaju u ovaj izbor i govore kako Endi Marej nema nikakvog trenerskog iskustva Melcer uopšte ne sumnja da će ovo biti dobitna kombinacija. U svakom smislu!

"Biće to ekstremno dobro za tenis. Donijeće ogromno interesovanje ali i može da pomogne Đokoviću. Čak i on može nešto novo da nauči. Malo je tenisera koji imaju tako visok nivo inteligencije kao Marej. Pitanje je koga Novak uopšte sluša. Endi je neko sa kime bi mogao da razgovara na ravnoj nozi. A to može da učini ovo partnerstvo veoma uspješnim", naglasio je Austrijanac.