Pokorio svijet, pa zbog alkohola završio na psihijatriji: Tužna priča velikog šampiona, sad ga vrijeđaju iza leđa!

Primož Peterka se na kraju nije izvukao iz problema sa alkoholom.

Izvor: Youtube/ Katja Korošec/Printscreen

Vidjeli smo kako se Domen Prevc muči ove sezone, njegov brat Peter se povukao, a sjećamo se i Primoža Ulage koji se nakon sjajne skakačke karijere našao usred korupcionaškog skandala. Ipak, niko nije pao kao Primož Peterka, veliki šampion koji je šokirao svijet sa svoje dvije uzastope titule u Svjetskom kupu i pobjedom na Novogodišnjoj tureji.

Peterka se pojavio 1996. godine kada je iskoristio povrede kolega iz tima i 4. januara je kao dječak od 16 godina poletio u Inzbruku. Odmah je završio kao osmi, a do 17 rođendana je uspio da pobijedi u Zakopanama 27. januara! Do kraja sezone je upisao pobjedu u Falunu, a sezonu je završio kao deseti iza velikana poput Andreasa Goldbergera, Ari Peke Nikole, Janea Ahonena, Jensa Vajsloga i Adama Mališa. A onda je naredne godine oteo titulu nesuđenom Jugoslovenu Goldbergeru!

Imao je sve, oženio je manekenku i uspio da održi brak uprkos sportu i putovanjima. Dobio je troje djece, a onda je pao u vrtlog alkoholizma nakon čega je na kraju uslijedio ne samo razvod nego i odlazak na psihijatrijsko liječenje! Danas radi sa mladim ski skakačicama Kine, a njegov pad je lekcija za mnoge.

DOŠAO JE KAO VJETAR I ODNIO SVE MEDALJE!

"Navikao sam se da ljudi bulje u mene, ništa za to. Ali kad odu 20 metara krenu da pričaju gluposti. Jednom sam ih testira, prijatelji su išli 20 metara iza mene i slušali šta su mi pričali iza leđa. Sve pametniji od pametnijeg. Mnogo ružnih stvari, to vam je slovenačka ljubomora", rekao je u jednom intervjuu Peterka, čije su zlatne godine bile od 1996. do 1998.

Na samom startu te 1996. godine postao je otkrovenje svjetskog kupa na Novogodišnjoj skakaonici, a onda je razbio konkurenciju naredne sezone. Uspio je da pobijedi u Kusamu, Harahovu, Garmišu, Englebergu (dva puta; Tauplicu i Falunu i 1997. je osvojio prvi Svjetski kup. Bio je prvi u poretku ski letača, a ispred nosa je oteo trofej pobjedniku četiri skakaonice Goldbergeru! Naredne sezone je imao "samo" četiri pobjede, ali je za 19 bodova uzeo titulu ispred Kazujošija Funakija. Andreas Vidhelcl je imao 45 bodova manje, Masahiko Harada nešto više od 100 poena iza Peterke i to je do danas najneizvjesnija sezona Svjetskog kupa.

Nikada se nije u tu formu vratio Peterka, ali je uspio da 2002. na Zimskim olimpijskim igrama u Solt Lejk Sitiju u timu sa Damjanom Frasom, Robertom Kranjecom i Peterom Žontom uzme timnsku bronzu na iznenađenje mnogih ispred Austrije sa Vidhelclom i Lojclom, Japana sa Funakijem i Haradom, Poljske sa Malšem, Švajcarske sa Kitelom i Amanom, Norveške sa Ingebrigsenom, Bardalom i Ljoikelsojem...

BILA UZ NJEGA KAD JE BILO NAJTEŽE!

Izvor: YouTube/Fin Gym/Screenshot

Peterka je od 2003. do 2020. godine bio u braku sa suprugom Renatom Bohinc koja je u isto vrijeme kada i on bila na vrhuncu slave. Kada je Peterka dominirao u sportu, ona je 1996. bila mis Slovenije, a za 17 godina braka dobili su troje djece. Bila je Renata uz njega i kada je 2012. morao na psihijatrijsko liječenje u Begunju zbog alkoholizma, ali kako se tog poroka nikada nije riješio morala je da se rastane od njega.

"Službeno smo se razveli prije šest mjeseci, a sad je prošla već godina dana otkako živim sama s djecom. Znate, kada ste toliko dugo s nekim, i to završi, umre dio vas. Zaista sam vjerovala kako će ljubav biti dovoljna, ali su stigli problemi s kojima nisam znala kako da se nosimo", poručila je Renata u jednom intervjuu.

SREĆA I SELJAČKA PAMET!

"Bio sam u Sloveniji ponedjeljkom, utorkom i možda nekad srijedom. Nije bili mobilnih telefona i interneta, život je bio mnogo jednostavniji. Sa 16, 17 godina nije me bilo briga za popularnost, uživao sam. Bio sam najbolji na svijetu, imao sam za kafu i benzin i ništa me drugo nije interesovalo. Ali istina je da su me znali gdje god da se pojavim, bilo je ludo. Osim toga bio sam običan srednjoškolac sa svojim krugom prijatelja i djevojkom", govorio je Peterka u jednom intervjuu o svojim danima slave.

Kada su ga pitali kako je tako mlad i odjednom uspio da dominira, odgovori su bili jednostavni.

"Kad gledam mlade skakače danas odmah vidim ko ima ono što je potrebno, a ko ne. Tako je bilo sa mnom. Nisam očekivao brz napredak, ali sam imao sreće, Neki čekaju po deset godina, nekima nikad ne uspije", rekao je on, pa nastavio: "Ne znam, seljačka logika - najbolje je jednostavno. Nisam se opterećivao, nisam ništa očekivao, samo se desilo - dva Svjetska kupa zaredom. Onda sam imao krizu pa sam se ponovo digao, imao dvije pobjede, olimpijsku medalju... Taj povratak mi je mnogo značio!"