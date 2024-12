Partizan će opet mijenjati trenera: Marko Jovanović potvrdio, tu je još dva meča!

Nije htio da priča mnogo o pojačanjima jer je kako kaže tu još dva meča.

Izvor: MN PRESS

Partizan je dobro krenuo pod vođstvom Marka Jovanovića, poveo je i u Subotici protiv Spartaka, pa je stao. Sada slijedi duel sa IMT-om i šef struke crno-bijelih ističe da je ekipa već ostavila po strani poraz i da je spremna da dočeka mlad i poletan tim IMT-a.

"Jeste, težak ritam, ali kako nama, tako i svima, naravno. Posljednju utakmicu smo nažalost izgubili, ali smo je ostavili po strani. Sada nas očekuje ekipa IMT-a, koja je dobra ekipa i znamo da će biti teško. Dobra ekipa, koja je dolaskom trenera Zorana Vasiljevića ušla u seriju od četiri utakmice bez poraza. Dobri su, znam ih, imaju dosta brzih igrača. Očekujem reakciju ekipe, da pokažemo karakter, damo sve od sebe i pobijedimo. Ovo nam je posljednja utakmica ove godine pred našim navijačima. Pozivam ih da dođu da nas podrže, vidjeli smo u Berlinu kakvu su atmosferu napravili, koliko su pomogli i zato ih pozivam da dođu sutra da podrže mlade momke, oni su srce i duša ovog kluba, sa njima je sve lakše", rekao je Jovanović u uvodu.

Najveći problem u timu je pozicija lijevog beka, ali Mario Jurčević će se u najboljem slučaju na meču u ponedjeljak naći na klupi. Vidjećemo ko će onda biti rješenje na toj strani, vjerovatno opet Nihad Mujakić.

"Ne vraća se niko, danas ćemo znati situaciju sa Mariom Jurčevićem, ako bude u redu, najviše što može je da bude na klupi, on već neko vrijeme pauzira. Imamo par sitnih problema sa povredama zbog prošle i pretprošle utakmice koju smo igrali na vještačkoj travi. Vidjećemo večeras na koga možemo da računamo. Da se ne vraćam na standardne igrače, koji su već neko vrijeme odsutni."

Analizirao se i kiks u Subotici. Mogao je da zatvori ovaj meč crno-bijeli tim, a kada se ta šansa propustila...

"Imali smo šansu da zatvorimo meč u prvom poluvremenu, nismo uspjeli, drugo poluvrijeme smo slabije odigrali, ne bježim od toga. Probali smo da osvježimo ekipu, bez jačih treninga, radili smo na psihološkoj pripremi, pričao sam sa igračima na tu temu, najbitnije je pokazati karakter, želju i volju. Ostaviti ono što je bilo u Subotici i dati sve od sebe da pobijedimo IMT. Ta pobjeda bi nam mnogo značila, onda imamo još jednu utakmicu u Nišu i idemo na pauzu gdje će igrači moći da se odmore, ostave sve po strani. Zato želim i zahtijevaću sutra da pokažemo reakciju. Malo ću sve to izrotirati i očekujem od igrača koji počnu, a nisu igrali prethodni meč, da donesu novu energiju. Meni su porazi padali teško kada nisam bio u klubu. Nije mi bilo lako, ali to je naša realnost. Nismo iskoristili šanse, napravili smo par grešaka, ali je sve to normalno. Apsolutno sam siguran u ono što radim. Nastavljam tim putem, već nakon utakmice sam se okrenuo IMT-u i analizi te utakmice. Ovo je sa jedne strane odlično što već sutra možemo da popravimo sliku iz Subotice i da pobjedom to zaboravimo. Nijedan poraz u Partizanu nije lak, ali mi smo profesionalci, sav svoj fokus sam usmjerio ka utakmici sa IMT-om", objasno je on.

Do sada je dao priliku da zaigraju i neki mladi igrači, a kako je klub u nezavidnoj finansijskoj situaciji za sada je jasno da će bez obzira na rezultate nastaviti sa tim.

"Ono što sam govorio, nije lako, klub je u nekoj vrsti tranzicije, situacija je sve bolja i bolja, možda nije vidljiva na oko navijačima, ali jeste. Ja sam bio na njihovom mjestu i dobro znam koliko je teško kada se uđe u prvi tim. Sjetite se početaka nekih igrača u prvom timu, nije bilo bajno i sjajno. Ne očekujem od mladih igrača da rješavaju utakmice, niti navijači treba da to očekuju. Treba da daju sve od sebe, zadovoljan sam kako se ponašaju i kako igraju. Od svoje filozofije koju forsiram ove tri utakmice neću odustati. Zagovornik sam nekih trenera koji su me vodili ovdje u Partizanu i kada sam bio pomoćnik, da treba da igraju naša djeca, naravno ne njih sedmorica, nego da se napravi balans. Stojim iza njih, oni se sjajno ponašaju, kada prođu pripreme biće sve bolji. Maksimalno poštuju ono što rade. Traži se rezultat, imaju starije igrače uz sebe koji ih vode, imaju mene, da jednostavno im pomognemo da pregrme taj period i siguran sam da će neko od njih napraviti veliku karijeru. Oni su maksimalno fokusirani, usvajaju zahtjeve. Oni su najbolje što Partizan ima, stojim iza njih i stajaću ove dvije utakmice koliko ću biti trener", dodao je on i na kraju na pitanje o pojačanjima potvrdio da će tu biti samo još dva meča kao prvi trener i da ne razmišlja puno o tome.