Delije se nadale da će uskoro u Zvezdu, a on zaludio pola NBA: Lebron i Kari se otimaju da ga dovedu!

Nadali su se navijači Crvene zvezde da bi uskoro moglo da dođe vrijeme da ponovo Nikola Vučević zaigra u ABA ligi, ali neće od toga biti ništa.

Izvor: Marty Jean-Louis / Alamy / Alamy / Profimedia

Ne prestaju glasine o trejdu Nikole Vučevića! Golden Stejt Voriorsi pojačali su na poziciji plejmejkera dovođenjem Denisa Šredera, ali sada se govori da žele da do kraja ove sezone sa Čikagom dogovore i prelazak Nikole Vučevića u tim Stiva Kera. Na mjestu centra Golden Stejt ima često povrijeđenog Kevona Lunija, kao i Drejmonda Grina koji je ipak više četvorka i potrebno im je pojačanje pod košem.

Čikago će se naredne godine riješiti ugovora Lonza Bola, pokušavaju da trejduju Patrika Vilijamsa i Zeka Lavina i da sa mladim Kobijem Vajtom i Ajom Dosunmuom, kao i sa mnogo pikova započnu novu eru. Vučević koji će ove sezone zaraditi 20.000.000 dolara, a naredne 21.500.000 im se u to nikako ne uklapa.

Iskusni 34-godišnji Crnogorac je više puta navodio da navija za Crvenu zvezdu i da bi volio da nekada obuče dres crveno-bijelih, ali pošto ne pokazuje znake usporavanja u NBA teško da će se to desiti. On sa 34 godine prosječno bilježi 21 poen, 9,8 skokova i 3,2 asistencije po meču, a zbog toga nije samo Golden Stejt zainteresovan za njega.

Izvor: Melissa Tamez/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Los Anđeles Lejkersi koji već imaju Entonija Dejvisa se raspituju kako bi mogli da ga dovedu, kao i Nju Orleans Pelikansi, a Detroit Pistonsi koji su upravo otpustili centra Pola Rida to su uradili kako bi potencijalno napravili mjesto Vučeviću. Iako je rođen u Švajcarskoj i iako je igrao u NCAA on je ipak odigrao nekoliko mečeva ABA lige i to u dresu Budućnosti kada je aktivan bio NBA lokaut 2011. godine.