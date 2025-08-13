Porez na luksuz: Srbija daje milione da Jokić, Bogdanović i još trojica igraju na Eurobasketu

Reprezentacija Srbije na širem spisku ima petoricu NBA igrača, za šta će biti potrebno izdvojiti pozamašnu sumu novca.

NBA zvijezda Janis Adetokunbo još uvijek nije odigrao nijedan pripremni meč za selekciju Grčke, razlog je to što su "heleni" zakasnili sa uplatom osiguranja Milvoki Baksima. U pitanju je određena suma novca koju reprezentacija mora da obezbijedi, a dok to ne učine igrač ne smije da bude ni na treninzima. Srbija u svom timu trenutno ima petoricu NBA igrača, što znači da je morala da izdvoji pozamašnu svotu novca na ime depozita.

Kako piše grčki "Athletiko", ne postoji tačan iznos koji izdvaja, već je povezan je sa platom igrača u NBA. Postoje slučajevi kada se konačni iznos mijenja, a to se može desiti ako igrač doživi neku vrstu povrede.

Iznos, prema nezvaničnim podacima, može preći četiri, možda čak i pet miliona dolara, u slučajevima kada nacionalni tim ima mnogo NBA igrača, kao što je slučaj sa Srbijom (pet igrača) i Francuskom (šest igrača).

Španija je sada već davne 2011. godine otkrila troškove osigaranja, a tada je svom timnu imala pet NBA igrača. Bila je to suma od 5,6 miliona dolara.

Ko su NBA igrači na Eurobasketu 2025?

Srbija ih na širem spisku ima petoricu: Nikolu Jokića, Bogdana Bogdanovića, Nikolu Jovića, Tristana Vukčevića i Nikolu Topića. Francuska četa ima šestoricu: Bilal Kulibali, Musa Dijabate, Usman Dijeng, Zakari Risaše, Aleks Sar, Geršon Jabusele. Turska ima dvojicu igrača - Alperena Šenguna i Adema Bonu. Kod Nijemaca to su Tristan da Silva, Denis Štruder i Franc Vagner. Ostali nacionalni timovi imaju jednog ili dvojicu košarkaša iz najjače košarkaške lige.