"Doktori će donijeti konačnu odluku, da ne prejudiciram": Srbija u strahu zbog Vase Micića i još dvojice

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Predsjednik KSS-a govorio o zdravstvenoj situaciji u taboru "orlova" nakon četiri pripremna meča.

Nebojša Čović o zdravstvenom stanju reprezentacije Srbije pred Eurobasket 2025 Izvor: MN PRESS

Košarkaši Srbije do sada su odigrali četiri pripremna meča za Eurobasket, a javnost je imala priliku da prati pobjede protiv Grčke i Kipra. Svetislav Pešić ima problema sa povredama trojice igrača, pa su u Beogradu ostali Uroš Trifunović i Alen Smailagić. Ono što najviše brine navijače je to što Vasilije Micić takođe nije igrao zbog povrede ručnog zgloba. Na tu temu je govorio predsjednik KSS-a Nebojša Čović prilikom gostovanja u Jutarnjem programu RTS-a.

"Što se tiče Trifunovića, mislim da je lakša povreda u pitanju, što se tiče Smajlagića, to su problemi koje on vuče iz nekog prethodnog perioda, iza svih tih igrača nisu baš lake sezone. Ali, opet kažem, ne želim da prejudiciram, doktori su ti koji će konačno reći da li je neko sposoban ili nije sposoban da igra. Micić je počeo sa treninzima, ali vidjećemo. Ponavljam vam, za 19 dana treba odigrati na vrlo visokom nivou devet utakmica", rekao je Čović.

Nebojša Čović
Izvor: RTS / Printscreen

Spektakl sa Slovencima zakazan je za 21. avgust, a biće to generalna proba "orlova" pred put u Rigu gdje će im biti baza na Evropskom prvenstvu.

"Mislim da će dodatni kontingent karata biti pušten 17, ili 18. avgusta. Nemojte me držati za riječ, mislim da ćemo to objaviti danas, u srijedu ili četvrtak. Ima još karata, naravno, ali mora vrlo pažljivo se uraditi, jer da imamo mogućnost da prodamo 100 hiljada, prodali bismo 100 hiljada karata. To su, takođe, sredstva koja su nam neophodna za funkcionisanje Saveza, sredstva koje dobijemo od države, takođe, imamo i vrlo sam zahvalan na razumijevanju države, ali sve to morate racionalno da koristite. Nije baš jeftino proći sve ove selekcije, smjestiti ih u sve hotele, obezbijediti sve dvorane, a sve mora da bude na vrlo visokom nivou", rekao je Čović.

