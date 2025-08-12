"Mi bolje nemamo, znate ko su vođe": Simonović citirao Saleta i otkrio zašto je Srbija favorit na Eurobasketu

Marko Simonović, bivši član reprezentacije Srbije, vjeruje u uspjeh "orlova" na predstojećem Evropskom prvenstvu

Reprezentacija Srbije priprema se za Evropsko prvenstvo u Rigi (27. avgust - 14. septembar), očekivanja su odavno dostigla vrhunac - svi "orlove" vide na najvišem postolju. Ipak, opreznost je na prvom mjestu, a na to podsjeća i Marko Simonović, koji je u intervjuu za MONDO pokušao da se prisjeti kako su današnji lideri na terenu izgledali kao mladi igrači u nacionalnom timu.

Srpski nacionalni tim odigrao je već četiri pripremna meča i ima maksimalni skor. Čak i kad na terenu nisu Bogdan Bogdanović i Nikola Jokić, ekipa izgleda spremno i uigrano. "Zaista sjajno djeluju, odlična igra našeg tima, iako je rani dio pripremnog perioda, tim se jako dobro poznaje, dugo su zajedno i činjenica je da se to vidi na terenu", započeo je Simonović u intervjuu za MONDO.

"To je to, mi bolje nemamo, to su momci koji su predugo zajedno, znaju kako funkcionišu, znaju kako igraju, ima tu dosta kumovskih odnosa i sjajni su prijatelji između sebe. Znam sigurno da je atmosfera dobra. Trener Pešić, kao neko ko ima nenormalno iskustvo, zna kako treba raditi sa njima, samo da nam ne manjka malo sreće i mislim da to može da bude zaista sjajno."

Srbija je jedan od glavnih favorita - nema sumnje. "Znate ko su vođe, od koga se šta očekuje. Imamo, rekao bih, već na početku dobru hemiju, izgleda dobro, činjenica da tu ima dosta prostora za napredak i da se to još dotegne, kako mi volimo da kažemo, ali mislim da zaista jesmo izuzetno kvalitetni i da smo zaista jedni od glavnih favorita."

U kakve igrače su izrasli Bogdan Bogdanović i Nikola Jokić?

Bogdan Bogdanović od 2013. nosi seniorski dres reprezentacije i od tada je stalni član nacionalnog tima, ujedno i igrač od kojeg se najviše očekuje. Zasluženo je dobio i kapitensku traku, lider je na terenu, najbolji strijelac Srbije, a uz sve to prošao je različite generacije "orlova" i dobro poznaje svaki tim. Nema sumnje da mu je i to pomoglo da sada izgradi atmosferu kakva se rjetko viđa u timovima.

"Oni su izrasli u prave lidere i fenomenalne igrače. Jokić je najbolji igrač na svijetu, već dokazan i potvrđen više puta, tako da boljeg nismo imali, to je to. Bogdan je apsolutni lider te ekipe, neko ko zaista daje sve za reprezentaciju, zaista je zaslužio da uzme zlato i on i reprezentacija. Njih dvojica zaista imaju te liderske kapacitete i sposobnosti. I ne zbog toga što ih poznajem, već zaista želim da uzmu zlato."

Dobro pamti Simonović saigrače, imao je priliku da pri osvajanju velikih medalja teren dijeli sa Bogdanom Bogdanovićem, Nikolom Jokićem i naravno iskusnim Stefanom Jovićem. "To su prije svega fenomenalni ljudi, zaista moji veliki prijatelji i drugari sa kojima sam redovno u kontaktu. Sa Jovićem, normalno, najviše i po godinama smo bliski, u odnosnu na ostale. Mislim da svako ima zaista svoju ulogu koja je jako bitna."

"Jović donosi to iskustvo - ima četiri medalje, rijetko ko može da se pohvali tim brojem, a on je jedan od tih. Ima mnogo prvenstava i utakmica iza sebe. Bogdan isto - apsolutni lider tog tima i Jokić koji, da ne trošimo riječi i da ga ne hvalimo, svi znamo koliko je veliki i kakav je igrač. Oni jesu okosnica i nosioci tima i naravno uz sve to imate momke koji su se kasnije priključili, koji su preuzeli isto tu neku veliku ulogu - Aleksa (Avramović), (Marko) Gudurić, Vasa Micić i tako dalje. Zaista imamo mnogo kvaliteta."

Kako su se novajlije prilagodile timu?

Svetislav Pešić riješio je da ekipi priključi Tristana Vukčevića, Nikolu Topića, Alena Smailagića, Uroša Trifunovića i Balšu Koprivicu. Neki od njih već su imali priliku da obuku nacionalni dres kroz kvalifikacione prozore, ali pripremni period tik pred Evropsko prvenstvo je korak ispred za svakog od njih.

Sjetio se proslavljeni igrač i čuvenog citata Saše Đorđevića. "Uvijek je dobro da priključujete neke nove igrače, da dvojica, trojica ulaze i polako preuzimaju i vide šta znači dres reprezentacije Srbije. Kao što je rekao Saša Đorđević 'mi taj dres samo pozajmimo i moramo da ga vratimo boljeg nego što smo ga pozajmili.' Rekao bih da cijela ove generacija to razumije i da će pomoći novim igračima da uđu u to kao što smo mi pomogli Vasi, Guduriću, Aleksi... I zaista mislim da to rade na sjajan način, ali ne valja ni mnogo hvaliti, morao malo i sa rezervom da uzmemo sve ovo."

"Velika su to imena i veliki igrači. Zaista mislim da zaslužuju i oni, a i mi kao nacija da uzmemo zlatо."

Nikola Topić je izašao iz veoma teške povrede, ali to nije predstavljalo problem Svetislavu Pešiću da pokloni povjerenje mladom šampionu NBA lige. "On je stvarno supertalentovano dijete, izuzetno, izuzetno posvećen košarci, sjajan momak iz sjajne porodice i ja mu želim samo da bude zdrav i siguran sam da je onda nebo granica. Ne volim da koristim tu floskulu, ali fakat je tako, zaista mislim da je pred njim sjajna budućnost."

Marko Simonović naredne sezone u Nikšiću

Bivši igrač Crvene zvezde i bivši reprezentativac Srbije, poslije karijere na terenu, riješio je da se upusti u trenerske vode i sada komanduje pored aut-linije. Naredne sezone srpski stručnjak biće trener Sutjeske iz Nikšića koja će imati obaveze u ABA 2 ligi, ali i u crnogorskom takmičenju. "Tokom ljeta sam imao sastanke, iskren da budem, sa nekoliko klubova, međutim Sutjeska mi je zvučala najozbiljnije i konkretnije i jako brzo smo se dogovorili. Stvarno bih iskoristio priliku da se zahvalim ljudima na ukazanom povjerenju", započeo je Simonović.

"Oni su fenomenalni ljudi, entuzijasti, vole svoj klub, vole svoj grad i žele da se bore i da naprave što bolji rezultat. Ja se nadam da ću im pomoći u tome, daću sve od sebe. Mi pripreme počinjemo 14. avgusta i imamo dobar broj igrača, gotovo smo kompletirali roster, još jedan igrač nam fali da to bude kompletno. Nadam se da će se taj potpis desiti ovih dana. Ulazimo sa nadom da se dokazujemo i da pokazujemo da smo mali-veliki klub."

"Ove godine je format ABA 2 lige nešto drugačiji, vidjećemo kako će se to pokazati. Jeste zanimljivo, zvuči privlačno. Igrate po jednu utakmicu sa protivnikom, da li je to kod kuće ili na strani, žrijebom je odlučeno. Mi nemamo nimalo lak raspored, baš naprotim mislim da nam je dosta težak, ali imamo želju i ambiciju da se dokazujemo i da se takmičimo i u crnogorskoj ligi i naravno u ABA ligi", završio je Simonović.