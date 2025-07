"Jokić je bio jako pijan i rekao je hoću opet": Zbog ovoga tvrde da je Srbija jedini favorit za zlato

Da li je Srbija baš toliki favorit na Eurobasketu 2025? Kako ističu novinari sa "Basketnjuza", u ovom trenutku niko ne može da se poredi sa "orlovima" zbog Nikole Jokića koji je htio da ponovi iskustvo sa Olimpijskih igara u Parizu.

Srbija je ubjedljivo najveći favorit na predstojećem Eurobasketu 2025, zaključili su novinari litvanskog "Basketnjuza". Donatas Urbonas i Augustas Sulijauskas su u podkastu "Urbonus" zajednički poručili da ne vide ijednu reprezentaciju koja bi mogla sa "orlovima" u isti koš, što se neće naročito dopasti selektoru Svetislavu Pešiću.

Dobro znamo da je Pešić uvijek oprezan, ne voli velika obećanja, busanje u grudi, tako da mu sigurno neće biti po volji kada bude čuo da su nam maltene u Litvaniji već "uručili pehar", a da nije ni počelo da se igra.

"Može li iko da ih zaustavi? To je strašan tim", rekao je Augustas Sulijauskas koji je analizirao roster Srbije: "Mislim da su Srbi u jedini u prvom krugu favorita zbog svega. Znaju šta rade, igraju zajedno, dok Francuska ima novi tim. Ako imaš sličan tim kao prošli put na turniru, to pomaže. Zato ne vjerujem u Njemačku, oni imaju novi tim i novog selektora, mislim da će imati dosta poteškoća da se prilagode na novi sistem iako nisam siguran da će mnogo mijenjati. Samo zbog Herberta ih stavljam ispod Srbije, u drugi krug favorita zajedno sa Francuskom".

Njegov kolega Donatas Urbonas se složio sa ovom konstatacijom, dodavši jedino da je kod njega malo veća grupa timova koji su ispod Srbije, dakle u tom drugom krugu favorita. Po njegovom mišljenju, tu nema reprezentacije koja prednjači, tako da su mu sličnog kvaliteta i Grčka, pa možda čak i Španija.

"Srbija je jedini favorit na Eurobasketu, svi ostali su ispod. Francuska nema Lesora, Gobera, Vembanjame... Imaju dobar sastav, mogu da budu opasni, jer imaju Kordinijea, Maledona i druge, to je opasan tim, ali to ne može dase poredi sa Srbijom. Nema šanse. Ja mislim da Grčka ipak može daleko. Zašto ne i do medalje? Niko poslije Srbije mi nije tu još dovoljno jak. Srbija je favorit na papiru, a vidjeli ste prošli Eurobasket da ne dobija najbolji roster. Tada su Srbija i Grčka ranije ispale, jedan loš meč sve mijenja... A što se tiče Grčke ja mislim da su dobro napravljeni oko Janisa, fali im malo neko jak i snažan u reketu - kao Skorcijanitis ili Buruzis - ali su i dalje opasan tim", naglasio je novinar "Basketnjuza".

Zašto je Jokić odmah rekao "da" Srbiji?

Znamo dobro da je do sada svaki put bilo neizvjesnosti oko nastupa Nikole Jokića za reprezentaciju Srbije, ali ovoga puta zaista nije bilo nikakve drame, što je potvrdio i selektor Svetislav Pešić. Kako se ističe u pomenutom podkastu, na Jokića je uticalo značajno to što se u reprezentaciji napravila nevjerovatna hemija i želio je da ponovi Pariz i veliko slavlje zbog bronze.

"Nikola Jokić je tu zapravo kao produkt fantastične hemije reprezentacije Srbije", ocijenio je Urbonas i dodao: "Svidjelo mu se to iskustvo tako da i u godini kada to nije važno - kao što su Olimpijske igre ili Mundobasket - opet je tu. Uživao je zaista... Mislim da sam vidio vrhunac sreće kod Nikole Jokića kada je bio potpuno pijan i slavio je bronzanu medalju za Srbijom na tom podijumu u Parizu, a onda sam vidio kako slavi zbog pobjede konja ha-ha", nasmijao se novinar.

"Konji su na prvom mjestu, pa Srbija na drugom mjestu, a onda debelo ispod sve ostalo - šampionski prstenovi u NBA, MVP i druge nagrade", zaključio je Urbonas.