Srbija oborila rekord bez Bogdana i Jokića: "Mi bismo se naljutili da nas neko ovako pobijedi"

Najubedljivija pobjeda srpske košarkaške reprezentacije, a nisu igrali ni Nikola Jokić, ni Bogdan Bogdanović.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je protiv Kipra svoju rekordno ubjedljivu pobjedu - čak 67 poena razlike. Ostaće zapamćeno da u tom trijumfu nisu učestvovala dvojica najboljih srpskih košarkaša, Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović, kao i da su "orlove" protiv autsajdera "vukli" Tristan Vukčević sa 24 poena, Balša Koprivica sa 22, Filip Petrušev sa 20 poena...

Do ovog meča, najubjedljiviji trijumf nacionalnog tima bila je pobjeda protiv Filipina, u značajnijoj, takmičarskoj utakmici, u grupnoj fazi Svetskog prvenstva 2019. godine. U listu strijelaca upisalo se tada svih 12 igrača Aleksandra Saše Đorđevića, od toga su sedmorica imala dvocifren učinak. Prednjačili su Nemanja Bjelica sa 20 i Bogdan Bogdanović sa 17 poena.

Poslije meča, selektor Pešić je iskreno naglasio ponašanje za primjer selektora i kapitena Grčke.

"Lijepo je i to treba istaći, kapiten i njihov trener su nam došli i čestitali na tome što smo igrali punom snagom 40 minuta. Mi bismo se vjerovatno naljutili kada bi nas neko ovako pobijedio, oni su nas pohvalili i zahvalili nam se na tome što nismo spuštali gas 40 minuta", kazao je poslije utakmice selektor Svetislav Kari Pešić.

"Orlovi" će se nakon pobjede protiv Kipra vratiti u Beograd za nastavak priprema za Eurobasket, koji počinje 27. avgusta, a jedno od prioritetnih pitanja u ovom trenutku je stanje povređenog plejmejkera Srbije Vasilija Micića. Selektor očekuje da on bude u timu narednog petka i subote na turniru u Minhenu, gdje će "orlovi" igrati protiv Češke u Minhenu, a dan poslije i protiv pobjednika ili poraženog iz duela Njemačka - Turska.

Sve to biće važni koraci u sklopu priprema za Eurobasket, koje će kulminirati "generalnom probom" protiv Slovenije u Beogradskoj areni, 21. avgusta. Nakon toga Pešić će definitivni sastav svog tima spremati za put i odvesti u Rigu, gde će srpski tim igrati u grupnoj fazi protiv Portugala, Estonije, Letonije, Turske i Češke. Plasman u nokaut fazu, koja se takođe igra u Rigi, izboriće četiri tima iz grupe.