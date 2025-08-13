Adetokunbo još neće zaigrati za reprezentaciju: Otkriveno kad najbolji igrač Grčke izlazi na teren

Janis Adetokunbo trebalo bi da zaigra na Akropolis kupu.

Izvor: MN PRESS

Najprije su se pojavile informacije da je Janis Adetokunbo povrijeđen, što bi bila prava šteta za reprezentaciju Grčke. Srećom, jedan od najboljih igrača NBA lige je zdrav, ali na teren nije izlazio zbog problema sa osiguranjem. Sve bi trebalo uskoro da se riješi, pa bismo Grka uskoro mogli da vidimo na terenu.

Adetokunbo je na spisku 14 igrača koji će u Solunu igrati protiv Crne Gore, već u četvrtak, ali zvijezda Milvokija neće igrati i na tom pripremnom meču. Zbog toga, plan je da Janis zaigra na Akropolis kupu i makar tad osjeti parket, ali i oproba se sa saigračima iz nacionalnog tima u pravom meču.

Janis bi trebalo da zaigra 20. avgusta protiv Letonije, a onda i dva dana kasnije protiv Italije, kao i na posljednjem testu protiv Francuske, ovaj meč zakazan je za 24. avgust. Trebalo bi da zvijezda Milvokija dotad riješi sve probleme sa osiguranjem koji predstavljaju veliki problem reprezentaciji Grčke.

Tim koji vodi Vasilis Spanulis oslabljen je neigranjem Aleksandrosa Nikolaidisa i Lefterisa Liotopulosa, koji su precrtani sa spiska. Takođe, trener Monaka ne može da računa i na Vasilisa Tolopulosa i Vangelisa Zugrisa koji se oporavljaju od povreda u Atini, a tu je i Omiros Nedzipoglu koji takođe nije krenuo na put.

Igrači koji će se nadmetati sa Crnom Gorom su: Kostas Papanikolaou, Kostas Sloukas, Janis Adetokumbo, Janulis Larencakis, Dinos Mitoglu, Tanasis Adetokumbo, Kostas Adetokumbo, Tajler Dorsi, Panajotis Kalajcakis, Dimitris Kacivelis, Nikos Hugkaz, Antonis Karajanidis, Aleksandros Samodurov, Nasos Bazinas.

Grčka se nalazi u grupi C, njihovi protivnici biće Italija, Kipar, Gruzija, Bosna i Hercegovina i Španija. Raspored reprezentacije Grčke na Evropskom prvenstvu izgleda ovako: