Janis Adetokunbo neće igrati protiv Srbije na pripremnom turniru koji se igra na Kipru.
"Orlovi" se nalaze na Kipru gdje će u subotu od 19.30 sati igrati protiv Grčke. Međutim, to neće biti prava slika jedne od najboljih reprezentacija u Evropi, jer u svom timu neće imati Janisa Adetokunba. Ubjedljivo najbolji košarkaš ove zemlje propustiće duel sa Srbijom, a selektor Grka objasnio je i zbog čega.
Selektor reprezentacije Grčke Vasilis Spanulis otkrio je razlog izostanka vodećeg igrača tima: "Prati lični program treninga. Ne vjerujem da će njegovo odsustvo ovdje uticati na učešće na Evropskom prvenstvu", rekao je bivši košarkaš.
Spanulis otkrio zašto Adetokunbo ne igra protiv Srbije: Cijela Grčka strepi zbog najboljeg igrača
Naravno, pretpostavka je da Janis viče povredu iz NBA sezone i da je to osnovni razlog zbog kojeg Spanulis ne želi da ga izlaže dodatnom naporu. Na ovaj način publika na Kipru neće imati priliku da prisustvuje NBA duelu Nikola Jokić - Janis Adetokunpo, kao što je to bio slučaj prije godinu dana u Srbiji, kad su svi gledali borbu centara u Beogradskoj areni.
Adetokunbo nije jedini koji neće biti u timu Vasilisa Spanulisa. Na terenu neće biti i Vagelisa Zugrisa, odnosno Vasilisa Tolipulosa. U timu Srbije Svetislav Pešić na put nije poveo bivše igrače Partizana, u Beogradu su ostali Alen Smailagić i Uroš Trifunović.
Srbija će na Kipru odigrati dva meča:
- Srbija - Grčka (subota, 19.30)
- Srbija - Kipar (nedjelja, 16.00)
Po povratku sa Kipra srpski tim će pripreme nastaviti u Staroj Pazovi. Već narednog vikenda imaće provjeru u Minhenu. U Njemačkoj će se sastati najprije sa timom Češke u petak, a dan kasnije igraće protiv Turske ili domaćeg tima.