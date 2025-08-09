Spanulis otkrio zašto Adetokunbo ne igra protiv Srbije: Cijela Grčka strepi zbog najboljeg igrača

Janis Adetokunbo neće igrati protiv Srbije na pripremnom turniru koji se igra na Kipru.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Orlovi" se nalaze na Kipru gdje će u subotu od 19.30 sati igrati protiv Grčke. Međutim, to neće biti prava slika jedne od najboljih reprezentacija u Evropi, jer u svom timu neće imati Janisa Adetokunba. Ubjedljivo najbolji košarkaš ove zemlje propustiće duel sa Srbijom, a selektor Grka objasnio je i zbog čega.

Selektor reprezentacije Grčke Vasilis Spanulis otkrio je razlog izostanka vodećeg igrača tima: "Prati lični program treninga. Ne vjerujem da će njegovo odsustvo ovdje uticati na učešće na Evropskom prvenstvu", rekao je bivši košarkaš.

Naravno, pretpostavka je da Janis viče povredu iz NBA sezone i da je to osnovni razlog zbog kojeg Spanulis ne želi da ga izlaže dodatnom naporu. Na ovaj način publika na Kipru neće imati priliku da prisustvuje NBA duelu Nikola Jokić - Janis Adetokunpo, kao što je to bio slučaj prije godinu dana u Srbiji, kad su svi gledali borbu centara u Beogradskoj areni.

Ko još neće igrati za Grčku, a ko za Srbiju?

Izvor: MN PRESS

Adetokunbo nije jedini koji neće biti u timu Vasilisa Spanulisa. Na terenu neće biti i Vagelisa Zugrisa, odnosno Vasilisa Tolipulosa. U timu Srbije Svetislav Pešić na put nije poveo bivše igrače Partizana, u Beogradu su ostali Alen Smailagić i Uroš Trifunović.

Srbija će na Kipru odigrati dva meča:

Srbija - Grčka (subota, 19.30)

Srbija - Kipar (nedjelja, 16.00)

Po povratku sa Kipra srpski tim će pripreme nastaviti u Staroj Pazovi. Već narednog vikenda imaće provjeru u Minhenu. U Njemačkoj će se sastati najprije sa timom Češke u petak, a dan kasnije igraće protiv Turske ili domaćeg tima.