Vasa Micić trejdovan kod Janisa Adetokumba!

Vasilije Micić je plaćen jednim igračem i sa dva pika na draftu, ali Milvoki ne planira da ga zadrži u timu.

Izvor: Damien MEYER / AFP / Profimedia

Cijela Evropa je ustala na noge i krenula da nudi ugovore Vasiliju Miciću, a on je drugi put u nekoliko dana trejdovan. Upravo je došla informacija iz Amerike da su ga Šarlot Hornetsi trejdovali u Milvoki Bakse.

U ovom poslu Milvoki je postao Peta Konatona i dva pika druge runde u redove Šarlota kako bi doveo Micića. Nedavno se vratio Micić u Hornetse u trejdu iz Finiksa gdje uopšte nije igrao, a za Srbina izgleda nema prostora ni u timu Janisa Adetokumba.

Šta se dešava sa Micićem?

Šta se dešava sa Micićem?

Kako je javio NBA ekspert za transfere Josi Gozlan na ovom trejdu će odmah Milvoki uštedjeti 1.300.000 dolara, ali to nije sve. Navodno su Baksi dogovorili otkup ugovora Micića koji će se odreći velikog dijela svoje plate od 8.100.000 dolara i tako osloboditi dovoljno prostora da Milvoki potpiše Majlsa Tarnera.

To znači da timovi u Evropi uskoro mogu da potpišu Micića, a vidjećemo ko će to uraditi. Pominjali su se do sada Crvena zvezda, Fenerbahče, Efes, Panatinaikos, Olimpijakos, Dubai, Hapoel iz Tel Aviva...

