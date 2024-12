"Ko će na koga da viče?" Tim Henman o saradnji Novaka Đokovića i Endija Mareja: Mislio sam da je prvoaprilska šala

Nekadašnji engleski teniser Tim Henman upitao je kako će Endi Marej reagovati kada Novak Đoković bude vikao na njega, odnosnošta će reći Srbin kad Škotlanđanin bude galamio na njega iz lože.

Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Novak Đoković i Endi Marej će se udružiti na Australijan openu u Srbinovom pohodu na rekordnu 25. grend slem titulu.

Marej, koji se penzionisao ranije ove godine, treniraće najboljeg tenisera svih vremena, što je "zaintrigiralo" Tima Henmana, nekadašnjeg tenisera, a danas eksperta sa "Eurosporta".

"Ko će na koga da viče",rekao je Henman odgovarajući na pitanje kako će Marej reagovati iz lože ako Đoković počne da galami na njega na Australijan openu.

"Definitivno sam zaintrigiran. Zato želim da vidim kako se Đoković malo muči u tim ranim mečevima, tako da bude malo napetosti, malo problema, nadam se da će malo i da viče i vrišti na ložu. I vidjećemo kako će se Marej nositi sa tim. Biće zabavno gledati", rekao je Henman.

Ipak, smatra da je imenovanjem Mareja za novog trenera, Đoković napravio pametan potez.

"Endijeva odluka da bude Novakov trener me je sigurno iznenadila. Kada sam to vidio na internetu, morao sam da provjerim datum, da nije prvoaprilska šala. Ali ne, mislim da je to pametan Đokovićev potez, jer je Endi igrao protiv svih onih protivnika sa kojima će se Đoković boriti. Endi je uvijek bio odličan taktičar, tako da sam siguran da novi doprinos može da motiviše Đokovića. A iz Endijeve tačke gledišta, pošto se upravo penzionisao u avgustu, bio sam iznenađen što on želi da se vrati na put tako brzo. Ali samo će vrijeme pokazati kako će se veza razvijati".

Izvor: Eurosport/Screenshot

Marej je petostruki finalista Australijan opena, ali trostruki osvajač grend slema nikada nije prešao granicu u Melburnu. Treniranje Đokovića može biti njegova posljednja šansa da uspije u glavnom gradu Australije, a Henman misli da bi njegov razlog da se odmah nakon penzionisanja vrati u gustu akcije mogao biti zato što je to "predobra prilika da bi je odbio".

"Na kraju dana, Endi je taj koji treba da odgovori na to pitanje, koja je bila motivacija? Ali uvijek sam osjećao da će postati trener. Nisam mislio da će to biti ovako brzo, ali kada dobijete priliku da radite sa jednim od najvećih igrača u istoriji našeg sporta, onda je on to možda posmatrao kao predobru prilika da odbije. Pa, kao što sam rekao, fasciniran sam da čujem o vansezoni kada treniraju u Španiji, a zatim idu na Australijan open da vidim kako će se odnos razvijati. To samo dodaje još jednu sjajnu priču oko Australijan opena 2025", zaključio je on.

