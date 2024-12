Dobio izbore u Rumuniji, a sina mu napijao Novak Đoković: Isplivali detalji, sve je "zakuvao" čuveni Hrvat!

Kada je spojio Novaka Đokovića i Kozmina Đorđeskua, nije ni slutio Nikola Pilić šta slijedi.

Velika se buka digla u Rumuniji kada je prvi krug predsjedničkih izbora sa 23 odsto glasova dobio Kalin Đorđesku, relativno nepoznati nezavisni kandidat. Na kraju je ustavni sud Rumunije poništio prvi krug izbora, samo dva dana prije zakazanog održavanja drugog, a usred cijelog tog haosa javio se sin kontroverznog političara da priča o Novaku Đokoviću!

Kozmin Đorđesku je otkrio da je u mladosti bio teniser, kao i da je bio cimer sa Novakom Đokovićem! Sin Kalina Đorđeskua sada ima svoj teniski klub u Bukureštu, a navodno je Novaka upoznao kada su zajedno pohađali tenisku akademiju Nikole Pilića u Minhenu.

"Bio sam sa mojim pokojnim trenerom Marinelom Bondokom i završio sam trening. Nisam imao pojma o tenisu, a otac mi je rekao: 'Za nedelju dana ideš u Njemačku na tenisku akademiju. Igraćeš tenis i iči u srednju školu tamo.' Nisam znao riječ nemačkog, a engleski nisam znao dobro. Ophrvan emocijama, počeo sam da plačem. Kada smo stigli u Njemačku otac mi je rekao: 'Kozmine, idem za tri dana, vidimo se za osam mjeseci!'", prisjetio se svog dolaska u Pilićevu akademiju Kozmin Đorđesku.

Sada je Novak poznat po zdravom životu i specifičnom načinu pripreme i ishrane, ali tada je bio sklon i nekim drugim stvarima. Ako je vjerovati Đorđeskuu, Novak ga je napio prvi put u životu!

"Nole mi je bio prvi cimer na teniskoj akademiji legendarnog Hrvata Nikija Pilić blizu Minhena. On je u to vrijeme pisao istoriju sa Borisom Bekerom. Pilić me je stavio u sobu sa Đokovićem! Bilo je druge djece iz Hrvatske, Srbije, čak i Rusije u Pilićevoj akademiji. Sa Đokovićem sam izašao u bar u Minhenu prvi put u životu, prvo piće sam popio sa njim. On je bio stariji i već mnogo zreliji. Odveo me je u bar, dao mi koktel i rekao: 'Za mog dobrog rumunskog prijatelja!' To mi je bio prvi put, pokušavao sam da se naviknem na život u Njemačkoj. Onda je Nole otišao u Bukurešt, gdje mu je Jon Tirijak dao specijalnu pozivnicu", rekao je Đorđesku.

Sada je Novak sa 37 godina najbolji teniser svih vremena i pokušava da sa novim trenerom Endijem Marejem u narednoj sezoni opet počne da osvaja trofeje, pogotovo na grend slemovima. Kozmi Đorđesku vodi svoj klub u Bukureštu i čeka da vidi da li će ustvavni sud ipak dozvoliti njegovom ocu da nastupi u drugom krugu predsjedničkih izbora.