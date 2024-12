Novak Đoković: "Ovo su moja dva najnervoznija meča u karijeri"

Novak Đoković je ispričao i koja dva meča će zauvijek da pamti.

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena i to je svima jasno. Osvojio je 24 grend slem titule, kompletirao je kolekciju trofeja kada je u Parizu uzeo olimpijsko zlato i želi da nastavi da piše istoriju. Svi sa nestrpljenjem čekaju njegov povratak na teren sljedeće godine, krenuće od Brizbejna sa ciljem da se što bolje spremi za Australijan open.

Prije svega toga srpski as pričao je o nekim od najvažnijih momenata u njegovoj dugoj i bogatoj karijeri. Prvo pitanje bilo je o 2011. godini kada je vezao 43 pobjede zaredom. "Nije mi to bio cilj. Osjećao sam se sjajno jer sam 2010. godinu završio titulom u Dejvis kupu sa Srbijom i to mi je dalo dodatno samopouzdanje za sljedeću sezonu. Osvojio sam Australijan open, ušao sem u niz pobjeda, imao sam vjetar u leđima, pobjede su se nizale, sticao sam sve više samopouzdanja i nije mi bilo važno ko je protivnik i koja je podloga. Bio je prelijep osjećaj kroz koji prolaziš jednom u karijeri, kada prolaziš pola sezone bez poraza", počeo je Đoković intervju za jednog od svojih sponzora, rekete "Head".

Naredno pitanje bilo je o dugo iščekivanom osvajanju Rolan Garosa 2016. godine. Jedinog slema koji mu je tada falio. U finalu je pobijedio svog novog trenera Endija Mareja (3:6, 6:1, 6:2, 6:4). "Šta mogu da kažem? Uvijek sam maštao da osvojim Vimbldon i da budem prvi na svijetu. Kada sam to uspio, onda sam razmišljao šta je sljedeći cilj, da osvojim što više slemova. Rolan Garos je bio slem koji do tada nisam osvojio, izgubio sam nekoliko finala. Bio sam frustriran zbog toga. Svake godine sam osjećao da sam sve bliži tome, uspio sam 2016. godine, pred jednim od mojim idola, Kuertenom, koji je osvojio taj trofej tri godine. Pitao sam ga da li imam njegovu dozvolu da nacrtam srce na terenu i da ga kopiram, dao mi je svoj blagoslov. Tad sam osvojio sva četiri slema, bio je unikatan momenat."

Nezaobilazno pitanje bilo je o finalu Vimbldona 2019. godine kada je pobijedio Rodžera Federera u epskom meču poslije pet setova i kada je spasao dvije meč lopte - 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). "Sjećam se da je bilo kasno popodne, sunce je bilo spušteno, teško je bilo obojici da vidimo lopticu. Imao je 8-7 u petom setu, bila je to prva godina u kojoj je doneta odluka da se igra super taj-brejk na 12:12. Bio je to savršen scenario za turnir i za mene, ne znam za njega. Igrati taj super taj-brejk u petom setu. Meč u kom je on statistički bio bolji igrač, osvojio je više poena, sve je bilo na njegovoj strani. Ja sam dobio te važne momente, gubio sam 40-15, htio sam da ga na tjeram da zasluži pobjedu, odigrao sam taj pasing-šot kad je izašao na mrežu. Iskoristio sam taj momentum, bio je neizvjestan meč. Vjerovatno najnervozniji meč koji sam ikada odigrao", prepričavao je Novak.

Onda se sjetio još jednog meča koji je želio tu da doda. Bio je to epski okršaj u finalu Australijan opena 2012. godine koji je trajao skoro šest sati. "Još jedan koji bih dodao u tu sekciju je pobjeda protiv Rafe Nadala u finalu Australijan opena 2012. godine. To su dva najveća meča koja sam igrao."

Prošle godine je ispisao nove stranice istorije kada je prestigao Rafaela Nadala po broju grend slem titula i svoj 23. slem osvojio je na pariskoj šljaci. Trenutno ima 24 slema. "Bila je to istorija, važan momenat. Igrao sam veoma dobro na turniru, jer nisam imao dobru uvertiru za Rolan Garos. Obično tamo igram najbolje na šljaci, pa mi je to dalo samopouzdanje da znam da mogu da igram svoj najbolji tenis. Posebno u polufinalu protiv Alkaraza koji je bio u sjajnoj formi. Imao sam viziju onoga šta treba da radim i kako da pristupim meču. Igrao sam dobar tenis i u finalu protiv Ruda. Taj forhend koji je izbacio u aut, pao sam na šljaku, porodica, djeca, supruga, svi su bili tu. Jedan od prelijepih momenata", zaključio je Đoković.

