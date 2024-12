Đoković se tukao sa poznatim teniserom, nisu mogli da ih sklone: Novak mu je dosadan, gasi Jutjub kad ga čuje!

Novak Đoković i svojevremeo deseti igrač svijeta Ernests Gulbis imali su žestoke duele na terenu. Bilo je i udaraca!

Bivši teniser Kozmin Đorđesku, čiji je otac Kalin Đorđesku osvojio najviše glasova u poništenom prvom krugu izbora u Rumuniji, otkrio je malo poznati detalj o tome kog teigrača Novak nije mogao da smisli.

U pitanju je Letonac Ernests Gulbis (36), bivši profesionalni teniser koji je godinu mlađi od Novaka, osvojio je šest ATP titula, bio i polufinalista Rolan Garosa, kao i deseti na svijetu u junu te 2014. godine.

Upravo je Novak zaustavio Gulbisa te 2014. u polufinalu Rolan Garosa (3-1) u setovima, a malo ko je znao detalje njihovog zajedničkog odrastanja u Teniskoj akademiji Nikole Pilića u Njemačkoj.

Novak je tada bio najveći evropski talenat i bio je član akademije kada je u nju stigao Letonac iz Jurmale. "Poslije nekog vremena, stigao je Gulbis. On i Đoković bili su dva potpuno različita karaktera. Ipak, kada su bili zajedno na terenu, niko nije mogao da ih skloni dok ne odigraju šest do osam sati dnevno", rekao je Đorđesku.

Rumun je bio Novakov cimer i izbliza je gledao kako se razvijalo rivalstvo Srbina i Letonca. Prelazilo je i granicu pristojnosti.

"Lomili su rekete, svađali se, udarali jedan drugog, uvijek su razmjenjivali udarce. Bili su dva ambiciozna karaktera kakva se ne sreću često. Puni ponosa i odlučnosti", kazao je on.

Ko je Ernests Gulbis i šta je govorio o Novaku

Ernests Gulbis je jedini Letonac koji je ikad ušao u Top 10 društvo. Prvi trofej osvojio je 2010. u Delrej Biču kada je pobijedio Hrvata Ivu Karlovića, a među grend slemovima najviše mu je prijao Rolan Garos, na kojem je 2008. igrao i u četvrtfinalu. Od 2022. godine, Gulbis je predsjednik Teniske federacije Letonije.

Najveću pobjedu ostvario je 2010, kada je senzacionalno pobijedio Rodžera Federara, pa priznao da se "us*ao u gaće". Bio je poznat i po tome što je bacao reket, stavom podsjećao na temperamentnog Marata Safina, a često je komentarisao činjenicu da mu nedostaju disciplina i interesovanje za treninge.

Uhapšen je 2009. godine u Švedskoj zbog potrage za prostitukama, pa je bio pušten na vrijeme da ipak učestvuje na tamošnjem Stokholm openu. Osim po skandaloznim ispadima, bio je poznat i po burnim izjavama, poput one da su Novak Đoković, Rodžer Federer, Rafael Nadal i Endi Marej "dosadni".

"Poštujem ih sve, ali oni su dosadni igrači, njihovi intervjui su dosadni i to dosadni kao sr*nje. Često odem na Jutjub da gledam intervjue, ali kada je tenis u pitanju, odmah prestanem to da slušam. Federer je započeo tu modu, stvorio je perfektan imidž švajcarskoj džentlmena. Poštujem ga, ali ne volim to što ga mladi igrači imitiraju. Kada čujem da ga imitiraju, budem zgrožen. Na primjer, kada kažu: 'Imao sam malo više uspjeha u određenim trenucima i tako sam pobijedio'. To neću da čujem u intervjuu od tenisera koga neću da imenujem, a za kog pouzdano znam da misli da su svi njegovi protivnici s*ronje."

Nikola Pilić odlučio - Srbin i Rumun

Vratimo se još jednom Đorđeskuu, koji i danas ne zaboravlja momenat u kojem je shvatio da će u akademiji u Njemačkoj dijeliti sobu sa Novakom.

"Jednog dana sam završio trening i otac mi je došao i kazao - 'Za nedjelju dana odlaziš u Njemačku'. U tom trenutku bio sam srednjoškolac i igrao sam tenis. Nole mi je bio prvi cimer i Pilić me je svojom odlukom stavio u sobu sa njim. Bilo je i drugih momaka, Hrvata i Srba, čak i Rusa."

Rumunski teniser otkrio je i kako ga je Novak Đoković "napijao" tokom zajedničkih dana u Njemačkoj.

