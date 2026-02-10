logo
Rafa Nadal stao u odbranu Novaka Đokovića: "To je pogrešno, ne može da se poredi"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Španac Rafael Nadal ustao je glasno da odbrani status "velike trojke".

nadal brani djokovica muratoglu nije u pravu

Izjava poznatog teniskog stručnjaka Patrika Muratoglua da pobjeda Novaka Đokovića protiv Janika Sinera u polufinalu Australijan Opena ne potvrđuje da je "velika trojka" bolja od Alkaraza i Sinera, izazvala je dosta polemile u teniskoj javnosti. Stigla je i do Rafaela Nadala koji je najpre regovao na društvenim mrežama, a sada je direktno novinarima pojasnio šta je mislio.

"Ne vidim kontroverzu. Ne želim da pokrećem kontroverzu, ali poenta je da je analiza Patrika Muratglua pogrešna", rekao je Nadal i slikovito objasnio:

 "To je kao kada biste analizirali današnjeg Mesija sa Mesijem koji je igrao u Barseloni ili Kristijana Ronalda koji danas igra sa onim koji je igrao u Real Madridu, ovo je jednostavno moje gledište. Na kraju krajeva, svako gradi svoju karijeru i nikada nisam rekao da su neki bolji od drugih, svi su sjajni ambasadori našeg sporta i mislim da moramo biti srećni što imamo nekoga poput Novaka, koji je i dalje tamo gore poslije toliko godina na terenu", rekao je Nadal.

Još jednom je odao priznanje mladom nasljedniku Karlosu Alkarazu za sve što radi van terena i na njemu. "Imati Karlosa je blagoslov, jer je on sjajan igrač koji nas predstavlja širom svijeta, a uz to podiže tenis na nevjerovatan nivo i mislim da možemo samo da uživamo i cijenimo to, to je sve", zaključio je Nadal koji se penzionisao 2024. godine.

Ko je sve reagovao?

Patrik Muratoglu
Patrik Muratoglu

Osim Rafaela Nadala sa Muratogluom se nisu složili mnogi teniski stručnjaci među kojima su najglasniji bili Greg Rusedski i Boris Beker. Francuz je na kraju morao da pojasni šta je mislio.

"Dozvolite mi da objasnim. Uzimate jedan meč i iz toga izvlačite zaključke. Sjetite se da je Janik dobio Novaka u prethodnih pet mečeva. Jedan meč me neće natjerati da promijenim mišljenje o onome što gledam u posljednje dvije-tri godine. Siner se kreće brže, jače udara, udara lopticu u penjanju i bolje servira od Novaka. Đoković je mentalno najjači u istoriji i to je u ovom meču napravilo razliku. To je ono što je obilježilo njegovu cijelu karijeru. Janik je osvojio čak 12 poena više, ali je Novak uzeo one najvažnije", poručio je Muratoglu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:37
Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

Rafael Nadal Novak Đoković Tenis

