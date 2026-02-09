logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Tetoviraću Novaka Đokovića preko cijelih leđa!"

"Tetoviraću Novaka Đokovića preko cijelih leđa!"

Izvor mondo.rs
0

Lice najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića moglo bi da se nađe kao tetovaža na leđima Šejle Đakovac.

Šejla Đakovac će istetovirati Novaka Đokovića na leđima Izvor: Irina R Hipolito/AFP7/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia/Instagram/sejladjakovac

Jedan od najjačih ljudi na svijetu Leri Vils već godinama je u ljubavi sa Šejlom Đakovac iz Srbije, a ljepotica iz Novog Pazara privlači mnogo pažnje na društvenim mrežama atraktivnim izgledom. U narednom periodu bi to moglo da se promijeni, pa da se na njenim profilima ljudi zaustavljaju kako bi vidjeli ogromnu tetovažu Novaka Đokovića!

Djevojka porijeklom iz Srbije zavela je jednog od najjačih ljudi na svijetu, a tokom zajedničkog obraćanja na društvenim mrežama pričali su i o Novaku Đokoviću. Tom prilikom otkriveno je da bi Šejla lice Novaka Đokovića tetovirala preko cijelih leđa, što je zaintrigiralo navijače.

  • Leri: Da li je Novak Đoković iz Srbije?
  • Šejla: Naravno! On je moj GOAT. Volim Noleta!
  • Leri: On je nešto najbliže Bogu u toj zemlji. Kunem se. Ako bi se ikada tetovirala, mislim da bi on završio na tvojim leđima.
  • Šejla: Istetovirala bih cijelo lice Novaka Đokovića preko svojih leđa!

Mnogo je onih koji bi voljeli da vide kako lik Novaka Đokovića izgleda kao tetovaža na telu Šejle Đakovac. Djevojka poreklom iz Srbije privlači veliku pažnju na društvenim mrežama i bez tetovaža, zbog svog atraktivnog izgleda i mnogo sati provedenih u teretani. Pogledajte kako Šejla izgleda:

Šejla već dugo živi u SAD, tačnije u Los Anđelesu, a zna se da Novak Đoković veliki dio sezone provodi na turnirima koji se igraju širom Amerike - pošto ih ima i u prolećnom i u jesenjem dijelu teniske sezone. Možda bude prilike da se upoznaju Šejla i Novak, prije nego što ona na leđa stavi lik najboljeg tenisera svih vremena.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Šejla Đakovac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC