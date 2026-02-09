"Tetoviraću Novaka Đokovića preko cijelih leđa!"

Lice najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića moglo bi da se nađe kao tetovaža na leđima Šejle Đakovac.

Izvor: Irina R Hipolito/AFP7/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia/Instagram/sejladjakovac

Jedan od najjačih ljudi na svijetu Leri Vils već godinama je u ljubavi sa Šejlom Đakovac iz Srbije, a ljepotica iz Novog Pazara privlači mnogo pažnje na društvenim mrežama atraktivnim izgledom. U narednom periodu bi to moglo da se promijeni, pa da se na njenim profilima ljudi zaustavljaju kako bi vidjeli ogromnu tetovažu Novaka Đokovića!

Djevojka porijeklom iz Srbije zavela je jednog od najjačih ljudi na svijetu, a tokom zajedničkog obraćanja na društvenim mrežama pričali su i o Novaku Đokoviću. Tom prilikom otkriveno je da bi Šejla lice Novaka Đokovića tetovirala preko cijelih leđa, što je zaintrigiralo navijače.

Leri: Da li je Novak Đoković iz Srbije?

Šejla: Naravno! On je moj GOAT. Volim Noleta!

Leri: On je nešto najbliže Bogu u toj zemlji. Kunem se. Ako bi se ikada tetovirala, mislim da bi on završio na tvojim leđima.

Šejla: Istetovirala bih cijelo lice Novaka Đokovića preko svojih leđa!

Mnogo je onih koji bi voljeli da vide kako lik Novaka Đokovića izgleda kao tetovaža na telu Šejle Đakovac. Djevojka poreklom iz Srbije privlači veliku pažnju na društvenim mrežama i bez tetovaža, zbog svog atraktivnog izgleda i mnogo sati provedenih u teretani. Pogledajte kako Šejla izgleda:

Šejla već dugo živi u SAD, tačnije u Los Anđelesu, a zna se da Novak Đoković veliki dio sezone provodi na turnirima koji se igraju širom Amerike - pošto ih ima i u prolećnom i u jesenjem dijelu teniske sezone. Možda bude prilike da se upoznaju Šejla i Novak, prije nego što ona na leđa stavi lik najboljeg tenisera svih vremena.

