Đoković upoznao šampionku u brzom klizanju!

Novak Đoković je ovih dana glavna zvijezda Zimskih olimpijskih igara koje se održavaju u Milanu i Kortini.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ovih dana odmara od svojih mečeva, što je i zaslužio sjajnim rezultatom i finalom na Australijan openu, ali ne može on u potpunosti bez sporta. Ovih dana je prisutan u Milanu, gdje prati takmičenja na Zimskim olimpijskim igrama. Već smo ga nekoliko puta vidjeli u kadru, a zanimljivo je što i učesnici ZOI imaju priliku da ga upoznaju!

Znamo već da Novak Đoković obožava atmosferu sa Olimpijskih igara, što je i jedan od motiva da se takmiči u Los Anđelesu za dve i po godine. Druženje sa sportistima širom svijeta, međusobna podrška i razmjena iskustava veoma su važni srpskom teniseru, koji je slično iskustvo imao i u Milanu. Na društvenim mrežama postao je viralan snimak njegovog upoznavanja sa Ivani Blondin, Kanađankom koja se takmiči u brzom klizanju.

Nakon što su kratko popričali, Novak Đoković joj je obećao da će navijati za nju na predstojećim takmičenjima, a vidjećemo da li će Ivani moći da ponovi rezultat sa prethodnih Zimskih olimpijskih igara koje su bile veoma uspješne za nju. Stiven Gogoljev je imao sreće kada je nastupao pred Novakom, pa bi to mogli da iskoriste i drugi takmičari. Pogledajte njihov susret i kratak razgovor:

Novak Đoković je prepoznao da njegova sagovornica ima tremu jer se nalazi u društvu jednog od najboljih sportista svih vremena, pa je pitao da li bi željela zajedničku fotografiju. Kada je dobio potvrdan odgovor, najbolji srpski sportista je pozirao pored Kanađanke, što će njoj biti jedna od najljepših uspomena sa Zimskih olimpijskih igara na kojima juri nove medalje.

Kakvu karijeru ima Ivani Blondin?

Kanadska predstavnica Ivani Blondin jedna je od najboljih na svijetu u svojim disciplinama, iako javnosti na našim prostorima vjerovatno nije previše poznata - jer se kod nas ne obraća mnogo pažnje na takmičenja u brzom klizanju. Naravno, to ne treba da umanji njene uspjehe, među kojima su medalje sa svih najvećih takmičenja.

Na Olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine Ivani Blondin je osvojila srebrnu medalju u zajedničkom startu, dok je sa reprezentacijom Kanade osvojila zlato u timskom takmičenju - a tada su postavile i rekord Zimskih olimpijskih igara. Za Ivani je to bio drugi nastup na ZOI, ali četiri godine ranije u Pjongčangu nije uspjela da stigne do medalje.

Ivana Blondin je u dosadašnjoj karijeri na Svjetskim prvenstvima osvojila pet zlatnih medalja, od kojih su dvije u pojedinačnim, a tri u timskim takmičenjima. Pored toga ima još i 10 srebrnih i tri bronzane medalje, a na prestižnom takmičenju "Četiri kontinenta" osvojila je četiri zlata i tri bronze.

