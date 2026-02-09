logo
Ko je Ilija zbog kog se Novak Đoković hvatao za glavu? Radi stvari koje nikad nismo vidjeli u sportu!

Ko je Ilija zbog kog se Novak Đoković hvatao za glavu? Radi stvari koje nikad nismo vidjeli u sportu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte nastup Ilije Malinjina zbog kog se Novak Đoković hvatao za glavu i skakao sa svoje stolice. Oduševio je na Zimskim olimpijskim igrama.

Ko je Ilija Malinjin kojeg je Đoković gledao na Olimpijskim igrama Izvor: Eurosport/teozorzoli/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković odlučio je da poslije nastupa na Australijan openu dođe sa porodicom u Italiju gdje prati Zimske olimpijske igre, a ono što nikako nije hteo da propusti bilo je finale u umjetničkom klizanju. Prethodne večeri održalo se timsko takmičenje u ovoj kategoriji i do zlata su došle Sjedinjene Američke Države, a malo je reći da su Đokovića i njegovu porodicu oduševili ovi nastupi.

To se posebno odnosi na Iliju Malinjina, predstavnika SAD, koji je pružio nezaboravan nastup zbog kog se Đoković hvatao za glavu i skakao sa svog mjesta, što su zabilježile čak i kamere. Pogledajte Đokovićevu reakciju:


Đoković je uživao u nastupu Malinjina i na kraju mu aplaudirao kao i čitava hala, pošto je to bio jedan od najboljih nastupa koji smo vidjeli prethodnih godina. Ne samo zbog težine izvedbe, nego i gracioznosti pokreta Malinjna, koga već sada nazivaju čak najvećim ikada u ovom sportu, pa to Đoković nije htio da propusti ni slučajno.

Ilija Malinjn rođen je u Virdžiniji 2004. godine, ali već pretpostavljate da je ruskog porijekla. Njegova majka je Tatjana Malinjina, nekada takođe vrsna klizačica, koja je nastupala za Uzbekistan, baš kao i otac Roman Skornijakov. Ipak, emigrirali su u SAD i tamo su otpočeli život, gdje je Malinjin i prvi put stao na led.

Interesantno je da je Malinjin ponio prezime svoje majke jer su roditelji mislili da će Amerikanci teško izgovarati Skornijakov, kao da su tada već osjećali da će postati miljenik nacije.


Malinjin je inače višestruki juniorski šampion i drži brojne rekorde, a prvi je muškarac koji je uspio da izvede četvorostruki Aksel na međunarodnim takmičenjima, što je pokazao i sada na Olimpijskim igrama gdje je osvojio prvo zlato sa Amerikom, što je tek prva od ko zna koliko medalja s kojima će se vratiti kući.

U svom nastupu na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama izveo je i salto zbog kog je Đoković iste sekunde skočio sa svog mjesta, što je jedan od atraktivnijih poteza koje smo vidjeli...

Tagovi

Novak Đoković Ilija Malinjin Zimske olimpijske igre umjetničko klizanje

