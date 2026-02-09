Nije mogao da dođe sebi kad je vidio Đokovića: Gogoljev se tresao od treme pred najvećim

Stiven Gogoljev, predstavnik Kanade u umjetničkom klizanju, oduševljen što je njegov nastup uživo pratio i Novak Đoković.

Novak Đoković došao je na Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini d'Ampeco i može se reći da uživa sa svojom porodicom. To se posebno vidjelo tokom timskog finala u umetničkom klizanju kada se hvatao za glavu zbog nastupa Ilije Malinjina, dok je njegovo prisustvo isto tako inspirisalo druge klizače.

Tako je Stiven Gogoljev, takmičar iz Kanade, blago rečeno bio zapanjen kada je na tribinama vidio da je tu Novak Đoković, pa je zato dao i više nego što može da se pokaže pred najvećim teniserom ikada.

"Šta mi je bilo u glavi? Mislim da mi je u glavi bilo puno stvari, posebno kada sam vidio Novaka Đokovića - ja sam njegov veliki fan i on je jedan od mojih omiljenih tenisera. I da, to je bila zapravo prva stvar koju sam vidio prije tih šest minuta, pa je bilo veoma uzbudljivo", rekao je Stiven Gogoljev, uzbuđen zbog toga što je nastupao pred Đokovićem.

Kao i Malinjin, tako je i Gogoljev ruskog porijekla, ali je rođen u Torontu i odrastao je u Kanadi gdje je vlasnik brojnih rekorda u klizanju kod juniora.

Na žalost po njega, njegov nastup nije bio dovoljan da Kanada osvoji medalju i završila je na četvrtom mjestu.

