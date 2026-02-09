"Čuo sam da se Novak hvatao za glavu": Javio se mađioničar na klizaljkama, apsolutno je oduševljen

Srpski teniser privukao je dosta pažnje za Zimskim olimpijskim igrama.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pratio je uživo nastup Ilije Malinjna u finalu umjetničkog klizanja na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu. Ovaj mađioničar na klizaljkama je oduševio planetu svojom izvedbom, a srpski as nije mogao da vjeruje šta je demonstirao na ledu. Aplaudirao je, hvatao se za glavu, a poslije salta unazad ostao je prikucan za stolicu.

Sada se oglasio i sam Ilija koji nije mogao da sakrije euforiju zbog prisustva jednog od najboljih sportista na svijetu. Otkrio je da je uočio Novaka na tribinama i koliko mu znači njegova podrška.

"Vidio sam Novaka. To je tako nestvarno. Čuo sam da je, nakon što sam uradio salto unazad, rekao nešto kao da je stavio ruke iznad glave. To je nevjerovatno. To je trenutak koji se doživljava jednom u životu. Apsolutno sam oduševljen", rekao je Amerikanac.

Malinjin je već veliki šampion

Amerikanac ruskog porijekla je višestruki juniorski šampion i drži brojne rekorde, a prvi je muškarac koji je uspio da izvede četvorostruki Aksel na međunarodnim takmičenjima, što je pokazao i sada na Olimpijskim igrama gdje je osvojio prvo zlato sa Amerikom. Njegov nastup će ostati zabilježen kao jedan od najspektakularnijih upravo zbog salta unazad.

Malinin je rođen u Virdžiniji 2004. godine, a njegovi roditelji su takođe bili umjetnički klizači koji su nastupali za Uzbekistan. Emigrirali su u SAD i sada njihov sin bilježi velike uspjehe pod američkom zastavom.

