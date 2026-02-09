Zašto je Đoković dobar prema Alkarazu? Za sve je "kriv" Federer!

Mnogi se pitaju zbog čega je Novak Đoković toliko dobar prema Karlosu Alkarazu, a zaboravljaju da je upravo Federerovo bezobrazno ponašanje formiralo ovaj stav srpskog tenisera.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia/ Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković izgubio je nedavno u finalu Australijan opena od Karlosa Alkaraza. Bila je to prilika da Đoković osvoji istorijski 25. grend slem, međutim iako nije uspio u tome, nijednog trenutka nije želio da pokvari slavlje talentovanog tenisera iz Mursije koji je u tom trenutku postao najmlađi osvajač "karijernog slema".

Đoković je odmah s osmijehom na licu prišao Alkarazu i čestitao mu na uspjehu, potom mu je tokom govora pokazao ogromno poštovanje, nastavio je i na konferenciji za medije da sipa pohvale na račun njega i njegovog stručnog štaba, što je samo dokaz koliko poštuje svog nasljednika. Neki drugi, ipak, kada su prijetili da im "otmu" tron nisu se ponijeli tako, pa baš zbog odnosa koji je Đoković imao sa Federerom na početku svoje karijere - postupa skroz drugačije sa Alkarazom.

Zašto je Federer bio bezobrazan prema Đokoviću?

Prosto i jednostavno - vidio ga je kao konkurenciju. Na početku je sve bilo korektno između njih dok Federer nije shvatio da je Đoković prijetnja po njega i njegove rekorde, tako da je počeo da se bori protiv njega i van terena. Nadal je bio vrlo sličnog stava, međutim nikada nije bio toliko bezobrazan kao Federer.

Šta je Rodžer uradio? Novaka je "bacio lavovima", tačnije tabloidima na Australijan openu 2009. godine. Tada je Novak osjećao velike probleme zbog vrućine, morao je da preda meč Endiju Rodiku u četvrtfinalu, nije se osjećao dobro. Nije imao snage da završi taj duel na oko 40 stepeni celzijusa i predao je duel pijre kraja. Umjesto da bude tu, da kao stariji i iskusniji kolega pruži pomoć, savjet, odlučio je da uradi potpuno suprotno.

"Đoković nije teniser koji se već nije predavao, tako da je to razočaranje. Ja sam to uradio samo jednom u karijeri, Endi je totalno završio da dobije taj meč. Dođe mi da kažem da ako nisi dovoljno fit da igraš, nemoj da igraš. Da je Novak vodio 2:0 u setovima, ne vjerujem da bi predao dok je gubio 4:0 u posljednjem setu (gubio je 2:1, prim, aut.). Zahvaljujući Endiju, na kraju je odustao, natjerao ga je da igra do svojih krajnjih mogućnosti. Skidam mu kapu", kazao je Rodžer Federer koji je još u nekoliko navrata znao ovako da "pecne" Đokovića, iako je u medijima imao status "gospodina".

Pamtimo da je Alkaraz bio u istoj situaciji u polufinalu Rolan Garosa 2023. godine protiv Đokovića, kada je upravo srpski as stao uz Karlitosa i branio ga od medija - koji su ga već razapinjali jer je usljed grčeva počeo da igra lošije.

"Prije svega da kažem da mi je žao što se sve ovako dogodilo i što je Alkaraz imao problema sa grčevima. Znam kako je to, vidio sam koliko se mučio i želim mu da se oporavi što prije. I na mreži poslije meča sam mu rekao da je mlad i da ima vremena za njega i siguran sam da će on mnogo puta osvajati ovaj turnir", kazao je Đoković tada i potom podigao pehar u Parizu pošto je slavio protiv Kaspera Ruda u finalu.

Alkaraz ne zaboravlja Novakove riječi

Koliko god da je Đoković uzvratio pažnjom prema Alkarazu, lijepo je vidjeti i da je mladi Španac na isti način uzvratio najvećem ikada. Đoković nikada nije htio da priča koliko mu je pomogao, nikada nije isticao svoje godine u prvi plan kao razlog poraza, dok je takođe ćutao i o povredi koju je imao na Australijan openu. I to Alkaraz zna da cijeni.

"Prvo hoću da pričam o Novaku... To što ti pričaš i radiš je inspiracija ne samo za tenisere, nego za sportiste i sve širom svijeta, samo pokazuješ kako se pravi trud isplati i igraš još na tom nivou. Ja toliko uživam dok te gledam. Za mene je čast da dijelim svlačionicu sa tobom, teren, hvala ti na onome što radiš, ovo je jako inspirativno za mene", rekao je mladi Alkaraz koji je sa 22 godine uspio ono što nije ni Đoković.

Naučio je dosta od Đokovića na terenu, ali i van njega, pa je možda još važnije to kako je Nole pomogao da se formira jedan vanserijski mladić - što je možda i važnije od onoga što je dao tenisu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!