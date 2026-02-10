logo
Otkriveno šta je Nadal rekao Alkarazu nakon finala Australijan opena protiv Đokovića

Otkriveno šta je Nadal rekao Alkarazu nakon finala Australijan opena protiv Đokovića

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Mladi Španac Karlos Alkaraz otkrio je detalje razgovora sa svojim idolom Rafaelom Nadalom nakon što je pobijedio Đokovića u finalu Australijan opena.

Karlos Alkaraz i Novak Đoković Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

I dalje se priča o spektakularnom finalu Australijan opena između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza. Sve je sa tribina pratio vlasnik 22 grend slem titule Rafael Nadal, a sada su isplivali detalji njegovog i Alkarazovog razgovora odmah po završetku svečane ceremonije dodjele pehara.

Prvi teniser svijeta je otkrio šta mu je veliki idol rekao kada su se sreli u hodniku. U ruci mu je bio trofej, a osjećaj kada se rukovao sa Nadalom kao šampion Australijan opena nikada neće zaboraviti.

"Rafa mi je čestitao i malo smo razgovarali o meču, o tome koliko je Novak dobro počeo, koliko je bilo teško", rekao je Alkaraz za "Marku" i dodao:

"Rekao sam mu da sam taktički ušao u meč. Igrao sam veoma direktno, a on mi je rekao da i on to tako vidi. Nismo mnogo razgovarali jer sam imao obaveze, a on je odlazio. Bio je to veoma poseban trenutak zagrliti Rafu sa trofejom u ruci", ispričao je Alkaraz.

Odnos Nadala i Alkaraza

Alkaraz se u karijeri suočio sa Nadalom tri puta, ostvarivši jedinu pobjedu nad svojim idolom, i to Madridu 2022. godine. Već 2024. se "kralj šljake" penzionisao, pa nisu imali vremena da izgrade značanije rivalstvo.

Ipak, mladi Španac je bio dio njegove oproštajne turneje jer su zajedno nastupili u dublu na Olimpijskim igrama u Parizu gdje su zaustavljeni u četvrtfinalu. Obojica su bili dio reprezentacije u Dejvis kupu, gdje su ojačali svoj odnos.

Alkaraz odbio poređenje sa velikom trojkom

U intervjuu za "Marku" je istakao da još uvijek nije ni blizu trojici velikana - Đokoviću, Federeru i Nadalu. Na pitanje da li vidi sebe kako igra tenis sa 39 godina poput sprskog asa, imao je jasan odgovor. "Ne razmišljam o tome. Nadam se da ću moći to da dostignem."

Alkaraza su upitali da li je već član kluba velikana poslije najnovijih dostignuća. "Ne, ne, nisam ni blizu. Moći ću da kažem da sam na istom nivou kao oni samo ako budem imao karijeru od 20 ili 22 godine i osvajao najveće titule sezonu za sezonom. Za to radim", jasan je Španac.

Tagovi

Karlos Alkaraz Rafael Nadal Novak Đoković Tenis Australijan open

RK BORAC