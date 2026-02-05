logo
Amerikanci masovno ustajali usred noći da gledaju finale Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza u Melburnu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Finale između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza na Australijan openu ostaće upisano u istoriji "bijelog sporta".

finale djokovica i alkaraza najgledanije na ao od 2017 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ovogodišnji Australijan Open je postavio rekord po posjećenosti u Melburn parku, a spektakularno finale između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza bilo je najgledanije na američkoj televiziji ESPN, još od finala iz 2017. godine u kome su igrali Rodžer Federer i Rafael Nadal.

Čak 730.000 gledalaca pratilo je okršaj Srbina i Španca na ESPN-u. To je povećanje od 57% u odnosu na prošlogodišnje finale između Janika Sinera i Aleksandra Zvereva, uprkos vremenu početka u 3:30 ujutru po istočnom vremenu. Pomenuto finale između nekadašnjih velikana Federera i Nadala je pratilo 1,1 milion Amerikanaca.

Tenis sve popularniji u Americi

Žensko finale između Elene Ribakine i Arine Sabalenke takođe je zabilježilo blagi porast gledanosti, privukavši 487.000 gledalaca, što je povećanje od 8% u odnosu na 2025. godinu.  Cijeli turnir je u prosjeku imao 303.000 gledalaca na ESPN-u, ESPN2 i ESPN aplikaciji, što je povećanje od 29% u odnosu na prošlu godinu.

Australijan open 2026. godine takođe je postavio rekord posjećenosti jer je 1.37 miliona posetilo Melburn park tokom tri nedjelje turnira, što je povećanje od 12% u odnosu na prošlu godinu. 

(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković Karlos Alkaraz Australijan open Tenis

