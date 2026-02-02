Nadal dosipa ulje na vatru: "Novak bi pobijedio samo da je Alkaraz igrao loše"

Ružan komentar Tonija Nadala koji kaže da bi Novak Đoković imao šanse da pobijedi Karlosa Alkaraza samo da je ovaj igrao loše.

Novak Đoković nije uspio da osvoji 25. grend slem i tako ispiše ponovo stranice istorije, ali je to umjesto njega uradio njegov nasljednik Karlos Alkaraz. Talentovani teniser iz Španije slavio je u nedjelju na Australijan openu (3:1) i postao je najmlađi teniser koji je upisao "karijerni grend slem" (ima trofeje na sva četiri najveća turnira), i to u prisustvu svog zemljaka i idola Rafaela Nadala.

Dan kasnije, u kolumni za španski list "El Pais", pobjedu Karlosa Alkaraza komentarisao je i Toni Nadal, stric i dugogodišnji trener Rafael Nadala koji je ostao opčinjen igrom tenisera iz Mursije.

"Novak Đoković više nije taj nivo"

"Svi mi ljubitelji tenisa koji smo uživali u finalu Australijan opena videli smo kako su se, i to do posljednjeg detalja, obistinila sva predviđanja i kako je Karlos Alkaraz osvojio svoj prvi Australijan open. Nakon što je Janik Siner poražen u petak, španski teniser je u duel sa Novakom Đokovićem ušao kao izraziti favorit. Šesnaest godina razlike, kao i trenutni teniski nivo Srbina, koji je daleko od onog koji je prikazivao u godinama potpune dominacije svjetskim tenisom, jasno su ukazivali na takav ishod", piše u svojoj kolumni Toni Nadal i podsjeća na dešavanja uoči meča.

"Iako su obojica iza sebe imali izuzetno teška i iscrpljujuća polufinala, sa dramatičnim pobjedama u pet setova koje su ih dovele do samih granica izdržljivosti, bilo je jasno da ta okolnost dodatno ide u prilog igraču iz Mursije".

"Nemoguća misija za Đokovića"

"Nema nikakve sumnje da je Nole i dalje izuzetan takmičar, rođeni borac i primjer sportiste po krajnjoj posvećenosti i neumornoj disciplini. Međutim, godine ne prolaze uzalud. Sa skoro 39 godina, pravilno oporaviti tijelo poslije ogromnog napora kojem je bio izložen u prethodnom meču protiv Sinera činilo se, meni kao i ogromnoj većini, gotovo nemogućom misijom", dodao je Nadal.

"Pa ipak, Đoković je u prvom setu finala uspio da se prikaže izuzetno moćno. Bio je vrlo precizan u svim udarcima, pravio je malo grešaka i iznova primoravao Karlosa na promašaje. Sa druge strane, Alkaraz je možda igrao nešto brže nego što mu je odgovaralo, što je bila taktika koja je očigledno išla na ruku Srbinu. Prvi set je tako ubjedljivo pripao balkanskom teniseru, koji ga je dobio sa 6:2".

"To je bio jedini trenutak u kojem smo mi, španski navijači, mogli da osjetimo određene sumnje i strah da bi pobjeda našeg igrača mogla da dođe u pitanje. Ključno pitanje u tom trenutku bilo je da li će Novakov fizički otpor moći da izdrži ovakav nivo igre tokom svih sati koliko bi meč mogao da traje", dodao je Toni Nadal.

"Alkaraz već jedan od najvećih"

"Svi smo znali, a više nego iko sami akteri, da je jedina šansa za pobjedu najtrofejnijeg igrača u istoriji bila brz meč u kojem bi morao da se približi gotovo savršenstvu, uz uslov da Karlos ne bude naročito inspirisan. Na sreću po nas, to se nije dogodilo", napominje Toni Nadal.

"Vrlo brzo smo vidjeli kako je Alkaraz smirio svoju igru, osmislio postojaniju taktiku, smanjio intenzitet udaraca i omogućio da poeni traju nešto duže. Kako je igraču iz Beograda ponestajalo rješenja da razbije igru broja jedan, Španac je postajao sve nadmoćniji, osvojio je naredna tri seta i stigao do pobjede kojom je kompletirao osvajanje sva četiri grend slema, postavši najmlađi igrač kojem je to pošlo za rukom".

"Ovaj trijumf predstavlja još jedan važan korak u nevjerovatnoj karijeri tenisera iz Mursije i dodatno učvršćuje njegovo mjesto na samom vrhu svetskog tenisa i povećava prednost u odnosu na najbližeg pratioca, Sinera, koji ima četiri grend slema naspram sedam koliko ima naš igrač. Još uvijek bez navršene 23 godine, izjednačivši se, između ostalih, sa jednom legendom tenisa kao što je Džon Mekinro. Alkaraz jasno pokazuje da je već sada, s punim pravom, ušao među najveće igrače u istoriji", zaključio je Toni Nadal.

