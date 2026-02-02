"Mogu li samo ovo da kažem?": Džon Mekinro se pokajao za sve što je rekao o Đokoviću

Džon Mekinro je prije godinu dana pričao da Novak Đoković lažira povrede, a sada se očigledno za to pokajao i nazvao je Srbina gospodinom.

Izvor: TNT Sports/Eurosport/Screenshot

Slavni američki teniser Džon Mekinro bio je jedno vrijeme najveći zaštitnik Novaka Đokovića u zapadnim medijima, međutim u posljednje dvije-tri godine nešto se promijenilo. Mekinro je tako prošle godine na Australijan openu optužio Đokovića da je lažirao povredu i natjerao ga da dokazuje i rendgenskim snimcima da nije tek tako odustao od borbe za trofej u Melburnu, poslije čega su njihovi odnosi postali hladniji.

Uoči početka ovogodišnjeg Australijan opena to smo mogli da vidimo i iz Mekinroove izjave, kazao je da ne vjeruje da Đoković može do trofeja - i da njegovo mišljenje srpski teniser neće preterano cijeniti - dok je čini se pred kraj turnira ipak došlo do neke vrste pokajanja kod njega.

Ispostavilo se da nije sasvim bio u pravu, Đoković je nasuprot njegovim ubjeđenjima pobedio Sinera, bio blizu da to učini i protiv Alkaraza, a posebno ga je raznježio govor u kome je zvučalo kao da se srpski teniser možda više neće vraćati u Melburn.

"Mogu li samo na brzinu da kažem nešto?", rekao je Džon Mekinro za "ESPN" poslije meča kada je Đoković održao govor u kome je sve po redu čestitao Alkarazu, njegovom timu, pa čak i Nadalu: "Kakav je Novak bio gospodin u svom govoru, koliko je to bilo otmeno i dostojanstveno..."

"Bilo je zaista prelijepo vidjeti to, a tokom godina nije uvijek dobijao onoliko ljubavi koliko je želio, ali će je sigurno dobiti u onome što mu je preostalo od karijere. A pošto se još nije obavezao za sljedeću godinu, ko zna?"

Na to se nadovezao i njegov rođeni brat Patrik Mekinro:

"Mislim da je ovo njemu mnogo značilo. Svakako je mnogo značilo i njegovim navijačima, znate, to što je uspio da uradi ovdje. I mislim da je to lijepo izrazio. Takođe mislim da je shvatio koliko mu je trebalo da pobijedi Sinera, da odigra tako dobro protiv Alkaraza. I prosto počnete da se pitate kada ga čujete kako govori - da li je možda kraj blizu?"

Osim što se zahvalio svima i uspio usput da "baci dvije-tri fore" u svom stilu, Novak Đoković je ostao nedorečen po pitanju svoje budućnosti i nismo čuli ono njegovo "vidimo se dogodine". Zato je i uznemirio braću Mekinro.

"Moram da budem iskren i da kažem da nisam mislio da ću biti na završnoj ceremoniji ovako. Dugujem vama zahvalnost, gurali ste me posljednjih nedjelja. Samo Bog zna šta će se desiti sutra, kamoli za šest ili 12 mjeseci. Bila je ovo sjajna vožnja. Volim vas ljudi...", rekao je Đoković koji ni na konferenciji za medije potom nije dao definitivan odgovor.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!