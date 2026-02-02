logo
"Puštao sam Novaka Đokovića svojim igračima": Menadžer Liverpula Arne Slot ih tako učio važnoj lekciji

"Puštao sam Novaka Đokovića svojim igračima": Menadžer Liverpula Arne Slot ih tako učio važnoj lekciji

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Menadžer Liverpula Arne Slot priznao da je veliki poštovalac Novaka Đokovića i da je primjer pravog sportiste, koji je pokazivao i svojim fudbalerima.

Arne Slot o Novaku Đokoviću Izvor: eurosport

Uspjeh Novaka Đokovića na Australijan openu i plasman u finale preko Janika Sinera bili su jedno od najvažnijih sportskih vijesti na svijetu prošle nedjelje. Nije promaklo ni menadžeru Liverpula Arneu Slotu, inače velikom poštovaocu srpskog tenisera.

Uoči utakmice svog tima protiv protiv Njukasla u subotu (4:1), menadžer aktuelnog prvaka Premijer lige govorio je biranim riječima o Đokoviću.

"Morate imati poštovanje za takvog sportistu. Samo nekolicini je dato da dugo godina budu na tako vrhunskom nivou, ali to koliko on traje prevazilazi sve. Mislim da je igrao u polufinalu svih grend slemova u posljednjih nekoliko sezona, i to u svojim godinama...Uz svo poštovanje to naglašavam, naravno", kazao je on za "TNT Sports".

"Kada je u pitanju fudbal, srećnici smo jer smo u eri Kristijana Ronalda i Lionela Mesija. A bila je privilegija živjeti u eri Rodžera Federera, Rafaela Nadala i Đokovića. I to što je još tu dovoljno govori samo o sebi", dodao je Holanđanin.

Gledajući Novakove poteze i govore, bivši trener Kambura, AZ Alkmara i Fejenorda (sa kojim je takođe bio šampion) učio je i upijao važne lekcije.

"Pričali smo o Mou Salahu i pričali smo o tome šta je neophodno da uradite da svakih nekoliko dana budete na vrhunskom nivou i to tako dugo. Đoković je tu pravi primjer. Ranije sam za sastanke u bivšim klubovima koristio neke njegove trenutke, bili to njegovi govori, video-klipovi ili isječci njegovih teniskih mečeva", rekao je holandski stručnjak, izrazivši divljenje prema Novaku.

Pogledajte

00:37
Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

Tagovi

Arne Slot Novak Đoković Tenis

