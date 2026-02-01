"Ovo je bila sahrana, Novaka ne treba sažaljevati": Španska Marka piše o "jadnom Đokoviću"

Španski novinar Hesus Sančez napisao kolumnu punu pretjerivanja, u kojoj je još jednom otpisao Novaka Đokovića i označio kraj "ere dinosaurusa".

Pobjeda Karlosa Alkaraza u finalu Australijan opena protiv Novaka Đokovića inspirisala je novinara "Marke" Hesusa Sančeza da nadahnuto napiše kolumnu sa nizom snažnih ocjena, pa i pretjerivanja.

U njoj je naveo da je Španac okončao ("sahranio") tenisku eru pobijedivši Novaka, da je srušio "mit o Đokoviću", da je najmlađi ikad koji je osvojio sve grend slem trofeje... Dodao je tome i niz drugih ocjena, poput one da je pobijediti Đokovića na betonu podjednako teško kao i pobijediti Rafaela Nadala na šljaci.

"Kakav mangup - Karlos Alkaraz. Karlitos je kompletirao grend slem kao najmlađi u istoriji koji je to uspio, srušio je mit o Novaku Đokoviću tamo gdje to niko drugi nije uspio, u finalu Australijan opena i ako ne bude povreda, cilja ka tome da postane najveći svih vremena", naveo je Španac.

"Da ne zaboravim: Karlitos Alkaras može da ide na Ibicu ili na Jupiter da 'iskulira' kad god mu padne na pamet, a da se ova zemlja ne bavi time gdje provodi slobodno vrijeme. To na stranu - fenomen iz Mursije upravo je sahranio jednu epohu u tenisu. Pobijedio je Novaka Đokovića u finalu u Australiji i osvojio sva četiri grend slema (Melburn, Pariz, Vimbldon i Njujork) sa 22 godine, mlađi nego bilo ko u istoriji. Drugim riječima, možda već uzimaju mjere Karlitosu da mu prave mjesto na 'Maunt Rašmoru' tenisa, uz Noleta, Nadala i Federera."

"Upravo je pobijedio Rafaela Nadala"

"Da, danas je dan za pretjerivanja, izvinite, ali Alkaraz te jednostavno tjera na to, jer je upravo pobijedio Nadala u finalu Rolan Garosa. Pardon! U suštini, isto je kao srušiti Đokovića na betonu Rod Lejver arene. Srbin je tamo dobio svih 10 finala koje je igrao, otuda ovaj himalajski podvig Karlitosa. Da bi bio najbolji, moraš da pobijediš najbolje tamo gdje su izgradili svoje carstvo. Alkaraz je 'kralj Huna' i gdje god igra, (skoro) niko drugi ne pobjeđuje. Njegova karijera već ima istorijske razmjere."

Pisao je Sančez i o Đokoviću.

"Iako najveći ne zaslužuje sažaljenje (jer bi to bilo umanjivanje), ipak - jadni Đoković. Suočava se s jednom od posljednjih prilika da dođe do 25. grend slema i nailazi na Alkaraza, meteorit koji će, ako ne bude fizičkog peha, udariti u knjige rekorda i okončati eru dinosaurusa. Sa dva grend slema godišnje minimum, na ATP Turu u kojem ima praktično samo jednog velikog rivala (Sinera), nije nemoguće pomisliti da Alkaraz (sa već sedam grend slemova sa 22 godine) na kraju zaista postane najveći svih vremena. Možda je i to pretjerivanje, shvatite me...", napisao je on.

"Znate šta je još uradio ovaj mangup?"

Za kraj, naglasio je to da je Alkaraz pobijedio iako se pred Australijan open rastao sa trenerom Huanom Karlosom Fererom.

"Ovaj mangup osvojio je prvi grend slem bez Huana Karlosa Ferera. Nepravedno je zaboraviti čovjeka koji je izgradio legendu, ali vrijedi istaći i kolika je vrijednost nastaviti da pobjeđuješ i bez svog vodiča. Čast Karlitosu i njegovom timu. Fokusirani Alkaraz može sa svakim i svime, bilo šta da bace na njega."

